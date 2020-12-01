İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.

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GÜNDEM Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

FOTOĞRAF 27 Koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetleyen polis ekipleri yasak olduğu halde açık bulunan bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Tedbirlere uymayan toplam 40 kişiye, 120 bin Türk Lirası para cezası kesildi. Koronavirüs denetimleri kapsamında incelemelerde bulunan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, gece geç saatlerde açık olduğunu tespit ettikleri bir eğlence mekanına baskın düzenledi. Beyoğlu Hamalbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı mekanda, içeride toplam 40 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendikleri görüldü. Yapılan incelemeler sonucu haklarında kişi başı 3 bin Türk Lirası para cezası kesilen 40 kişiye toplamda ise 120 bin Türk Lirası ceza kesildi. 40 kişilik korona partisine polis baskını: 120 bin TL ceza kesildi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanda, izinsiz eğlence düzenleyen 40 kişiye 120 bin lira para cezası kesildi. BiP'te paylaş

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