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POLİTİKA

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Meslekten ihraç edilmiş 41 kişiye gözaltı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda meslekten ihraç edilmiş 41 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İzmir merkezli 39 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 70'i muvazzaf 82 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen tamamı uzman çavuş rütbesinde olmak üzere 70'i muvazzaf 82 şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
  • Polis ve jandarma ekiplerince İzmir merkezli 39 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 60'ının Jandarma Genel Komutanlığı, 16'sının Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı öğrenildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 70 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 70 kişi gözaltına alındı

848 askeri personelin ihraç işlemi başlatıldı

Ayrıca, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarıyla veri paylaşımına dayalı müşterek yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ ile iltisakları tespit edilen aralarında albay, yarbay ve binbaşı gibi üst rütbede subayların da bulunduğu toplam 848 askeri personelin ihraç işleminin başlatılması için bu konuda hazırlanan delilerin ilgili komutanlıklara gönderildiği belirtildi.

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