FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

Roket ve füze sistemleriyle kendini tüm dünyaya ispatlayan Roketsan’a sızan firari FETÖ’cü yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ kapsamındaki davalarda firari olarak bulunan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan İshak Uysal’ın 7 yıldır firari durumda olduğu anlaşıldı.

ASELSAN’A YÖNLENDİRDİ

Şüpheli hakkında, ByLock kullandığı, örgütün sözde “sohbet imamı, bölge imamı, Türk Telekom bilişim imamı, kurum imamı” olduğu, örgütün Roketsan’dan sorumlu müdür yardımcılığı yaptığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan “mezun mesulü” gibi ünvanlarla faaliyet yürüttüğüne ilişkin 14 farklı beyan bulunduğu belirlendi. Şüphelinin ayrıca Roketsan’da çalışan örgüt üyelerini Aselsan’da çalışan bir başka FETÖ üyesi A.K.Ş.’ye yönlendirdiği de tespit edildi.

7 YILDIR ARANIYORDU

İstanbul’da olduğu tespit edilen şüpheli, Arnavutköy’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Birden fazla kod isim kullanarak 7 yıl boyunca kaçan Uysal’ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladığı öğrenildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.











