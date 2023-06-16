FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 21 yıl hapse mahkum edildi

Kırgızistan vatandaşı olduğunu, kanun dışı bir şey yapmadığını belirten İnandı, “Tanıkların hepsi benim illegal bir şey yaptığıma dair bir beyanda bulunmadı. Kırgızistan’da herkes beni tanır, oranın vatandaşıyım ben. Kanun dışı hiçbir şey yapmadım. Kullandığım iddia edilen ByLock programını kesinlikle kabul etmiyorum. Varsa böyle bir uygulama iddia makamını bunu ispatlamaya davet ediyorum. Ben madem suçluydum siz Interpol’e neden başvurmadınız? Niçin ben Interpol üzerinden getirilmedim. Hiçbir yasa dışı eylemde bulunmadım. Türkiye’de okuduğum ve çalıştığım yıllarda yasal olmayan hiçbir faaliyette bulunmadım. Ülkemizi sevdiğimiz için bugün buradayım ama bundan gurur duyuyorum” dedi.