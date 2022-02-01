FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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