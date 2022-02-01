FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına operasyon: 17 kişi için gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik Balıkesir merkezli soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Ayrıntılar geliyor...
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