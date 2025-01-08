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FETÖ'ye 'Yusuf ailesi' operasyonu

FETÖ'ye 'Yusuf ailesi' operasyonu

Oğuzhan Ürüşan
04:008/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin aktif olarak finans yapılanmasında eylemlerde bulundukları tespit edilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

“Yusuf Ailesi” olarak adlandırılan, örgüte üye olan ve aktif olarak finans yapılanmasında bulundukları tespit edilen şüphelilerin, cezaevindeki örgüt üyelerine para temin ettikleri, kurye aracılığıyla elden veya ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla para dağıttıkları ve örgüte maddi destek sağladıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 22 şüpheliyi gözaltına aldı.



#FETÖ
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