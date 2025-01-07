Terör finansmanına darbe: Mal varlıkları donduruldu

terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.