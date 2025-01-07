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Terör finansmanına darbe: Mal varlıkları donduruldu

Terör finansmanına darbe: Mal varlıkları donduruldu

09:007/01/2025, Salı
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığının "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığının "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden,
terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mal varlığı
#Resmi Gazete

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