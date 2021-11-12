Fezleke hazırlandı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ​

Kastamonu'da Dadaylı ailesini ürküten yangın: 16 günde 17 kez alev aldı

Kastamonu'da esrarengiz bir şekilde bir haftada 6 kez alevlere teslim olan ev, yanmaya devam ediyor. 16 gün içerisinde bilinmeyen bir sebeple 17 kez yanan evde yaşayan aile büyük korku yaşıyor. İlk yangının 27 Kasım'da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler. Sonuçta neden yandığıyla ilgili bir şey bulamadık. Gece gündüz bekliyoruz. Şaşırdık, evimizde yanmayan yer kalmadı.' dedi.