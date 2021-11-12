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ANKARA

Fezleke hazırlandı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Ankara Başsavcılığı, Lütfü Türkkan hakkında “hakaret” ve “etkili eylem” suçlarından, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı. Fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Fezleke hazırlandı: Dokunulmazlığı kaldırılsın ​
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Lütfü Türkkan’ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olmuştu. Dosya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırladı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından “hakaret” ve “basit yaralama” suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM’ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Bakanlık, fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı’na gönderecek, buradan da TBMM’ye sunulacak. Anayasa ve Adalet Komisyonu’nda kabul edilirse, Meclis Genel Kurulu’na inecek. Burada yapılacak oylamada “dokunulmazlığın kaldırılması” kabul edilirse, Türkkan için yargı süreci başlayacak. Başsavcılık, Türkkan hakkındaki soruşturmasını tamamlayıp dava açacak. 1 yılın üstünde ceza alması durumunda karar Meclis Genel Kurulu’nda okunup Türkkan’ın vekilliği düşecek.

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