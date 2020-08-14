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Fikriye nine kiracı mağduru: Kaçak elektrik ve su kullanımından 10 ay hapis cezası verildi

Adana'da yaşayan 79 yaşındaki Fikri'ye Tuna kiracısı yüzünden hapis cezasına çarptırıldı. İki katlı gecekondusunun birinci katında yaşayan kiracılarının kaçak elektrik ve su kullandığı ortaya çıkan yaşlı kadın, kesilen 20 bin lira tutarındaki faturayı ödeyemeyince hapis cezası verildi. Koyulduğu cezaevinden Covid-19 izniyle çıkan Tuna, “Bu borcu ödeyecek gücüm yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadın kiracısının kaçak elektrik ve su borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.
Yaşlı kadın kiracısının kaçak elektrik ve su borcunu nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı gecekondunun üst katında yaşayan Fikriye Tuna, alt katı kiraya verdi. Ancak kiracı, elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı. İddiaya göre, kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, kaçak kullanımı tespit etti. Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna borcu ödeyemedi.

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Suç duyurusunda bulunuldu

Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fikriye Tuna, infaz sürecinin başlatılması için Kürkçüler Adana Kapalı Cezeci'ne konuldu. Aynı gün Covid-19 salgını nedeniyle izin verilerek, evine geri gönderildi.

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"Şikayet edeceğim kimse yok"

Tuna, borcun kendisine ait olmadığı, söz konusu parayı ödeyecek gücü olmadığını belirterek, “Elektrik ve suyu kaçak kullanmışlar. Sayaçlar benim üzerime olduğu için borç da benim üzerime görünüyor. Kiracılarım gittiler, nerede olduklarını bilmiyorum. Şikayet edeceğim kimse yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

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