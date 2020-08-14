Fikriye nine kiracı mağduru: Kaçak elektrik ve su kullanımından 10 ay hapis cezası verildi

Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı gecekondunun üst katında yaşayan Fikriye Tuna, alt katı kiraya verdi. Ancak kiracı, elektrik ve su aboneliğini üzerine almadı. İddiaya göre, kiracı faturaları ödemeyince, görevliler elektrik ve su sayaçlarını mühürledi. Ancak kiracı, mührü kırıp elektrik ve su kullanmaya devam etti. Görevliler, kaçak kullanımı tespit etti. Elektrik ve su abonesi olarak görülen ev sahibi Fikriye Tuna'ya faiziyle birlikte toplam 20 bin liralık fatura kesildi. Yaşlılık maaşıyla geçinen Fikriye Tuna borcu ödeyemedi.

OYNAT 00:58 Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğul pompalı tüfekle hizmet binasına kurşun yağdırdı Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan baba ve oğlu, Dicle Elektrik hizmet binasını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı. BiP'te paylaş

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Suç duyurusunda bulunuldu

Yapılan suç duyurusu üzerine Fikriye Tuna, önceki gün polis tarafından evinden alınıp, Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Tuna, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fikriye Tuna, infaz sürecinin başlatılması için Kürkçüler Adana Kapalı Cezeci'ne konuldu. Aynı gün Covid-19 salgını nedeniyle izin verilerek, evine geri gönderildi.

OYNAT 01:25 Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar. Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

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"Şikayet edeceğim kimse yok"

Tuna, borcun kendisine ait olmadığı, söz konusu parayı ödeyecek gücü olmadığını belirterek, “Elektrik ve suyu kaçak kullanmışlar. Sayaçlar benim üzerime olduğu için borç da benim üzerime görünüyor. Kiracılarım gittiler, nerede olduklarını bilmiyorum. Şikayet edeceğim kimse yok. Kalp hastasıyım, ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.