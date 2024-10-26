Filipinler’e tıp fakültesi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 'Yendioğan çetesi'nin nasıl çökertildiğine ilişkin tüm detayları anlattı. "Çok gizli çalıştık, hastanelere bebek nakli yaptırmamaya çalıştık. Savcılarımız çok büyük mesai harcılar" diyen Bakan Memişoğlu, "Bir tane CİMER başvurusu ile bir çeteyi çökerttik, biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü denetimimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bir şikayet geldiğinde denetliyoruz. İnsanlarımız şüphelenmesin, başka vaka var mıdır diye? Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız" ifadelerini kullandı.