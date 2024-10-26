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Filipinler’e tıp fakültesi

Filipinler’e tıp fakültesi

04:0026/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi, yurt dışındaki eğitim ağına Filipinler’i de ekledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, önümüzdeki ay Filipinler’de Müslüman özerk bölgesi olan Bangsamoro’da sağlık bilimleri fakültesi açılacağını açıkladı.


SONRAKİ ADRES BALKANLAR

Aydın, sonraki adresin Bosna Hersek olacağını bildirdi. Aydın, “Eksik kaldığımız yer Balkanlar’dı, bunun için de Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile protokol yapıldı. Şu anda YÖK’te, onaylanıyor, gelecek yıl eylül ayında ÖSYM, YKS aracılığıyla tıp ve diş hekimliğine öğrenci alınacak” dedi. Üniversite, Türkiye’de ve yurt dışında devletin uygun gördüğü yerlerde fakülte açma, Sağlık Bakanlığı hastanelerine akademik kaynak temin etme görevini üstleniyor. Üniversite, Afrika’dan Orta Doğu’ya, Asya’dan Balkanlar’a 2 binin üzerinde öğrencisine Türkçe eğitim veriyor. Üniversitenin Sudan, Somali (Mogadişu), Filistin (Kudüs), Kıbrıs (Lefkoşa), Suriye (Çobanbey) ve Özbekistan’da (Buhara-Taşkent) fakülteleri bulunuyor. Yurt dışında açılan fakültelere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları alınmıyor. Yurt dışındaki fakültelerde eğitim gören öğrenciler, mezun olduklarında kendi ülkelerinde hizmet veriyor.






#filipinler
#sağlık
#Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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