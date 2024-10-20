Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Özel hastanelere düzenleme yolda

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı. Kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine ya da kalıcı sağlık sorunu ile yaşamalarına neden oldukları belirtildi. Zanlıların, bebek hastalar üzerinden kullanıldığını gösterdikleri solunum tedavisiyle ilgili ilaçların üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edilen fezlekede, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hastaların yakınlarından, piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi. Fezlekede, örgüt lideri, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu şemaya da yer verildi.