Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Özel hastanelere düzenleme yolda

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ve bazı hastane çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çeteye yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir" ifadelerini kullandı.
Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir paylaşım yaparak alınacak tedbirleri açıkladı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.
Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.
Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.