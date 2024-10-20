Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Özel hastanelere düzenleme yolda

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Özel hastanelere düzenleme yolda

Büşra Soyal
19:1620/10/2024, الأحد
G: 20/10/2024, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklama yaptı.

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ve bazı hastane çalışanlarıyla ortak hareket ederek, yenidoğan bebekler üzerinden para kazanmaya çalışan çeteye yönelik soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Konu ile ilgili son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi sarsan 'Yenidoğan Çetesi' skandalının ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bir paylaşım yaparak alınacak tedbirleri açıkladı. Bakan Kemal Memişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır.

Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır.

Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken Özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız.

Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz!"

'Yenidoğan çetesinin' şüpheli hemşireleri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği belirtildi. Örgüt elebaşılığı ile suçlanan doktorlar Fırat Sarı, İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarını gerektirecek bir durum olmadığını savunurken, şüpheli hemşireler Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök pişmanlık ifadesi verdi.

'Yenidoğan çetesi'nin örgütsel şeması ortaya çıkarıldı: İşte örgütün tepe ismi ve yöneticileri

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütünün şeması ve yaptıkları usulsüzlükler yer aldı. Kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, bebek hastalar üzerinden birçok hastane ile anlaşarak uygun ve yeterli olmayan tedavi yöntemleri yüzünden bebeklerin hayatlarını kaybetmelerine ya da kalıcı sağlık sorunu ile yaşamalarına neden oldukları belirtildi. Zanlıların, bebek hastalar üzerinden kullanıldığını gösterdikleri solunum tedavisiyle ilgili ilaçların üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edilen fezlekede, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hastaların yakınlarından, piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp, kamu kurumunu aracı kılarak dolandırıcılık yaptıkları kaydedildi. Fezlekede, örgüt lideri, örgüt yöneticileri ve örgüt üyelerinin isimlerinin bulunduğu şemaya da yer verildi.


#Sağlık Bakanı
#Yenidoğan Çetesi
#Özel sağlık kurumları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için pazarlıkta geri sayım: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler...