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Kemiğiniz kırılmadan önlem alın

Kemiğiniz kırılmadan önlem alın

Merve Safa Akıntürk
04:0021/10/2024, Pazartesi
G: 21/10/2024, Pazartesi
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Kemik yoğunluğunun zayıflaması sonucu görülen Osteoporoz hastalığı halk sağlığını tehdit ediyor. Sarışın ve beyaz tenlilerin daha fazla risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Kayhan Turan, “Hastalık yaşlanan nüfus sebebiyle ilerleyen yıllarda artabilir. Bu nedenle ilk kırık oluşmadan önlem almak gerekiyor” dedi.

Dünya genelinde 50 yaş ve üzerindeki üç kadından biri ve beş erkekten biri osteoporoz sonucu oluşan kırık riskiyle karşı karşıya. Kemik yoğunluğunun zayıflayıp kolay kırılır hale gelmesi olarak osteoporozun çok yaygın görülen bir sağlık sorunu olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Kayhan Turan, hastalığın sarışın ve beyaz tenlilerde daha sık görüldüğünü söyledi. "Kafkasyalı ve Asyalı kadınlar, daha yüksek osteoporoz riskiyle karşı karşıyadır. Çünkü kemikleri Afrikalı, Güney Amerikalı kadınlardan daha incedir. Birinci dereceden aile üyelerinde osteoporoza bağlı kırık görülenler daha büyük risk altında” dedi.


Kayhan Turan

KALÇA KIRIĞINA YOL AÇIYOR

Kadınlarda osteoporoz riskinin erkeklere göre daha fazla olduğunu belirten Turan, “Kadınların kemikleri daha küçük ve ince yapıdadır. Kadınlarda kemik yoğunluğu, menopoz başlangıcına kadar genellikle sabit kalır. Menopozdan sonraki 5-7 yıl boyunca, kadınlar kemik mineral yoğunluklarının yüzde 20’sini kaybedebilirler. Erkeklerde androjen hormonu seviyeleri daha kademeli düştüğü için, kemik kaybı genellikle erkeklerde 50’li yaşların sonunda başlar ve daha yavaş ilerler. Dünyada her yıl yaklaşık 80 bin erkek kalça kırığı yaşıyor. 75 yaşın altındaki erkeklerde osteoporoz geliştiğinde, bunun nedeni genellikle altta yatan bir sağlık sorunudur. Ayrıca, hormon seviyesi düşük erkeklerin kalça kırılma olasılıkları daha fazladır” diye konuştu.


DÜZENLİ VE KARARINDA EGZERSİZ

Düzenli ağırlık kaldırma egzersizlerinin, yüksek kemik yoğunluğunun elde edilmesine katkı sağladığını vurgulayan Turan, bununla birlikte kadınlarda aşırı derecede egzersiz ve idmanın östrojen hormon seviyelerinin düşmesine ve sonunda kemik kaybına neden olabileceğini söyledi. Turan, osteoporoz görülme riskinin asgariye indirilmesi için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:


BU MADDELERE DİKKAT

- Tiroid bezi hastalıklarında fazla miktarda kullanılan sentetik tiroid hormonları kemikleri zayıflatabilir. Astımı ve bağışıklık hastalıklarını kontrol etmek için alınan kortizon, meme ve prostat kanserlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlar kemik gücünü azaltabilir. Bu ilaçları kullanırken doktor kontrolü altında olunması riski azaltacaktır.

-Sigara ve alkol kullananlarda kemik kaybı, kullanmayanlara göre daha hızlıdır. Alkol, vücudun D vitamininden yararlanma yeteneğini etkiler. Ayrıca kemik oluşumunu engellediği, vücutta kalsiyum ve magnezyum kayıplarını arttırdığı da görülmektedir.

-Yetersiz kalsiyum alımı, kanda düşük kalsiyum seviyelerine yol açar. Vücut, bu eksikliği kemiklerden kalsiyum alarak telafi eder ve bu da kemikleri zayıflatır. Ayrıca vücudunuzun kalsiyumdan yararlanabilmesi için D vitaminine ve özellikle cildinizin güneşe maruz kalmasına gereksinimi vardır.

-Dinlenme halindeyken kemik oluşumu yavaşlar. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda ise kas ve kemiklerde güçlenme olur. Fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmek omurga veya kalçada kırık olma riskini yüzde 30-50 oranlarında azaltabilir. Gerekli miktarda kalori tüketmek de kemik sağlığı açısından hayati önem taşır.

-Kadınların 65 yaşından itibaren, erkeklerin ise 70 yaşından itibaren kemik yoğunluğunu ölçmek için Kemik Dansitometresi (DEXA) testini yaptırmaları önerilmektedir.



Doktorların ilk kez karşılaştığı hastalık dünya tıp literatürüne geçti: Giresun Sendromu

Giresun’da bir hastada görülen tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı (Situs inversus) dünya tıp literatürüne geçecek bir gelişmeye yol açtı. Hekimler, vakanın sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada dikkat çekici bir gelişme olarak bilim dünyasında yer alacağını belirtti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaptığı açıklamada, bu hastalığın dünyada daha önce tanımlanmadığını vurgulayarak “Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve 'Giresun Sendromu' adını verdik" dedi. Dünyada ilk kez karşılaşılarak 'Giresun Sendromu' ismi verilen hastalığının belirtileriyle ilgili bilgi veren Dr. Gökhan Aydın ise “Nadir görülen hastalıklar var ama bu nadirden ziyade ilk kez görülen bir vaka. Ben de klinik hayatımda ilk defa gördüm. Hastanın bize karaciğer sirozu bulgularıyla başvuruyor. En önemli bulgularda nefes darlığı, karında sıvı, toplanması ve halsizlik şikayeti. Hastanın genel olarak laboratuvarına baktığımız zaman öncelikle ön tanımlarını koyuyoruz. ifadelerini kullandı.


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