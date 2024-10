Meme kanseriyle mücadele eden kadınlar hikayelerini anlattı

Meme kanseri, her geçen gün daha fazla kişinin yaşamını etkileyen bir hastalık haline geldi. Bununla birlikte, teşhis ve doğru tedavi ile bu mücadelede başarılı olmak mümkün. Bu nedenle Medipol Sağlık Grubu, 1-31 Ekim tarihleri arasında Meme Kanseri Farkındalık Ayına dikkat çekmek için önemli bir etkinlik düzenledi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Bana Bir Şey Olmaz Deme, Kanser Farkındalığı İçin El Ele” başlıklı söyleşide katılımcılar, meme kanseri survivorları gazeteci Fulya Soybaş, influencer Demet Işıl ve Milli atlet Nagihan Karadere’nin umut dolu hikayelerini dinleme fırsatı buldu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Açıkgöz, söyleşide son tedavi yöntemleri, erken tanının önemi ve bu süreçte yaşam kalitesinin artırılmasına dair değerli bilgiler verdi.

Meme kanseriyle mücadelede her zaman farkındalık çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyleyen Fulya Soybaş, “16 kemoterapi aldım. Şu anda hormon tedavilerim devam ediyor. Erken tanı hayati öneme sahip. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır. Meme kanserine yakalananların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kanser olduğumu ilk duyduğumda asla benim başıma gelmez diye düşünüyordum. Kendimi ihmal etmişim. İlk düşündüğüm çocuğumun büyüdüğünü görebilecek miyim oldu.” dedi.