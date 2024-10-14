Çin'de yeni bir virüs keşfedildi: Bu belirtilere dikkat

Yeni virüs, enfekte olan bireylerde

yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ve trombosit düşüklüğü

gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu durum, hastalığın seyrini daha ciddi bir hale getirebilir ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanabilir.

Önceki kene kaynaklı virüsler gibi, bu yeni virüsün de insanlardan insanlara bulaşma potansiyeli olduğu belirtiliyor