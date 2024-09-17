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XEC varyantı nedir? Yeni bir virüs kapıda hızla yayılıyor: O belirtilere dikkat!

Bilim insanlarına göre, yakında baskın tip haline gelebilecek yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı. Almanya'da tespit edilen XEC varyantı; İngiltere, ABD, Danimarka ve başka birkaç ülkede daha görüldü. Peki XEC varyantı belirtileri neler nasıl bulaşır?

09:05 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 09:06 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Koronavirüs XEC varyantı nedir?
Koronavirüs XEC varyantı nedir?

Yeni bir koronavirüs olan XEC varyantı yayılmaya başladı. Uzmanlar, aşıların ciddi vakaları önlemeye yardımcı olacağını söylüyor, ancak sonbaharda yayılmasına yol açabilecek bazı yeni mutasyonları bulunuyor.

Aşılar, son varyantlara karşı daha iyi koruma sağlayacak şekilde güncellendi, ancak Omicron alt varyantlarından ortaya çıkan XEC bunlara dahil değil. University College London'daki Genetik Enstitüsü Müdürü Profesör Francois Balloux, XEC'nin diğer son Covid varyantlarına göre “nispeten daha fazla bulaşma ihtimali” olmasına rağmen aşıların yine de iyi koruma sağlayacağını düşünüyor. Ancak XEC'nin kış boyunca baskın alt varyant haline gelmesinin mümkün olduğunu kaydediyor.

XEC varyantı yayılımı başladı mı?

California'daki Scripps Araştırma Translasyonel Tıp Enstitüsü Müdürü Eric Topol, XEC'nin yayılmasının“daha yeni başladığını" söylüyor. Los Angeles Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Ve bunun gerçekten tutunup bir dalgaya dönüşmesi birkaç ayı bulacak XEC kesinlikle kontrolü ele alıyor. Bu bir sonraki varyant gibi görünüyor. Ancak geniş çapta yayılmasına aylar var" diyor.

XEC varyantı belirtileri neler?

Semptomların soğuk algınlığı veya grip benzeri olduğu düşünülüyor: Hastalarda yüksek ateş, vücutta ağrı, yorgunluk, öksürük veya boğaz ağrısı görülüyor. Çoğu insan Covid'den birkaç hafta sonra kendini daha iyi hissediyor ancak tamamen iyileşmesi daha uzun sürebiliyor.



#XEC varyantı
#XEC virüsü
#koronavirüs
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