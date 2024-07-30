|
Dünya

İsrail'de ikinci virüs alarmı: Onlarca kişi öldü yüzlerce kişiye bulaştı

İsrail'de haziran ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen kişi sayısı 738'e yükseldi, virüse yakalanan 51 kişi hayatını kaybetti. Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

20:07 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 21:04 - 30/07/2024 Salı
AA
İsrail'de Batı Nil virüsü yayılmaya devam ediyor.
İsrail'de Batı Nil virüsü yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, ülke genelinde şu ana kadar 738 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi.

Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs nedeniyle haziran ayından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'de her yıl haziran ile eylül arasında rastlanan Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.





#Batı Nil Virüsü
#İsrail
#Salgın
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?