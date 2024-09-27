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Japonya'da yarasa alarmı: Koronavirüsten daha ağır virüs tespit edildi

Japonya'da yarasa alarmı: Koronavirüsten daha ağır virüs tespit edildi

Zeynep Karçığa
12:1427/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Japonya'da tespit edilmemiş 10 yeni herpesvirüs türü keşfedildi.
Japonya'da tespit edilmemiş 10 yeni herpesvirüs türü keşfedildi.

Japonya'daki yeni bir araştırmada, yarasalarda çok çeşitli DNA ve RNA virüsleri tespit edildi. Bu virüslerin yüzde 60'ının zoonotik (hayvandan insana bulaşabilen) virüsler olduğu açıklandı.

Japonya'nın Yamaguchi bölgesinde gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, yarasalarda çok çeşitli DNA ve RNA virüsleri tespit edildi.


130'dan fazla yarasa üzerinde yapılan incelemeler sonucunda yarasaların yüzde 60'ından fazlasının, zoonotik (hayvandan insana bulaşabilen) virüsler de dahil olmak üzere en az bir virüsle enfekte olduğu belirlendi.


Çalışmada özellikle adenovirüs ve astrovirüs gibi bazı virüslerin genetik olarak hızla evrildiği gözlemlendi.


Ayrıca, daha önce Japonya'da tespit edilmemiş 10 yeni herpesvirüs türü keşfedildi.


Virüslerin hızlı evrimi ve salgın potansiyeli

Araştırmada bulunan bazı virüslerin, Çin ve Kore'deki virüslerle genetik benzerlik göstermesi, Japonya'daki yarasaların bölgedeki diğer yarasalarla temas halinde olabileceğini düşündürdü.


Bunun yanı sıra, çalışmada yarasaların yüzde 36'sının birden fazla virüsle enfekte olduğu tespit edildi. Bu durum, Japon yarasalarının zoonotik salgınlara yol açma potansiyelini artırıyor.


Daha fazla araştırma gerekiyor

Uzmanlar, bu virüslerin yaşam döngülerini ve patolojik etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Japonya ve çevresindeki bölgeler için yarasalardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi adına rutin tarama ve izleme çalışmalarının artırılması öneriliyor.


Japonya'daki yarasalarda yüksek oranlarda tespit edilen virüsler, gelecekteki zoonotik salgınlar konusunda endişeleri artırıyor. Bu çalışma, zoonotik hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığı risklerinin azaltılması için viral denetim çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

#Japonya
#Yarasa
#Koronavirüs

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