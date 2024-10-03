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Hamburg tren istasyonunda ölümcül virüs alarmı: Karantinaya alındılar

Hamburg tren istasyonunda ölümcül virüs alarmı: Karantinaya alındılar

Seren Som
10:363/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Tren istasyonunda bulunan diğer yolculardan da örnekler alındığı öğrenildi.
Tren istasyonunda bulunan diğer yolculardan da örnekler alındığı öğrenildi.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan Hamburg ana tren istasyonunda, grip benzeri semptomlar gösteren bir yolcu ve kız arkadaşı yetkilileri alarma geçirdi. İki öğrencinin Afrika ülkesi Ruanda'dan geldikleri ve ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine tren istasyonu kapatıldı. Afrikalı tıp öğrencisi ve kız arkadaşı, koruyucu giysiler giyen sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı.

Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg ana tren istasyonunda dün gerilim dolu anlar yaşandı. Frankfurt'tan gelen yüksek hızlı ICE treninde seyahat eden bir yolcu ve kız arkadaşının, grip benzeri semptomlar göstermesi yetkililerin dikkatini çekti.

Tehlikeli virüs şüphesi endişeye neden oldu

BBC'nin haberine göre, yolcunun 'tehlikeli bir virüs taşıyor olabileceği' şüphesi sonrası sağlık ekipleri harekete geçti. Hamburg itfaiyesinden Christian Wolter'ın yaptığı açıklamada, yolcunun ve beraberindeki kişinin yurt dışından geldiği ve orada
enfekte olmuş "Marburg virüsü" taşıyan bir bir hastayla ilgilendikleri belirtildi.
Ancak hangi hastalıkla mücadele ettikleri konusunda net bir bilgi verilmedi.

Peron geçici olarak kapatıldı

Güvenlik önlemleri kapsamında, istasyondaki
dört numaralı peron geçici bir süre kapatıldı.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, yolcu ve kız arkadaşını özel bir kliniğe sevk etti.

Karantinaya alındılar

Afrikalı tıp öğrencisi ve yanında bulunan kız arkadaşı karantinaya alındı.
Tren yolculuğuna devam eden yaklaşık 200 yolcunun bilgileri toplandı.
Federal polis, bu yolcuların virüse maruz kalıp kalmadıklarını belirlemek amacıyla detaylı bir çalışma başlattı, bazı kişilerden de örnekler toplandı.

Ruanda'dan iniş yaptı

Bild gazetesine konuşan yetkililer, söz konusu kişinin tıp öğrencisi olduğunu ve ateşinin bulunmadığını bildirdi. Hamburg Morgenpost sitesinin haberine göre, çift çarşamba sabahı Frankfurt’a,
Doğu Afrika ülkesi Ruanda’dan iniş yaptı.
Ekipler işlemler sonrasında tren istasyonunu yeniden açtı.

Benzer bir olay Hamburg Havalimanı'nda da yaşanmıştı

Öğrencinin tam olarak hangi hastalığa sahip olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, birçok Alman medya kuruluşu olayla ilgili haber yaptı. Daha önce, Ruandalı adamın uçakta olduğundan şüphelenildiği için
Hamburg havaalanındaki bir uçağa polis operasyonu düzenlenmişti.
Ancak bunun yanlış bir bilgi olduğu, adamın Frankfurt'taki bağlantısını kaçırdığı ve bu nedenle trenle seyahat etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Ruanda'da Marburg bilançosu: 8 ölü

Marburg virüsü salgınıyla mücadele eden Ruanda şu sıralar bu virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ruanda’daki salgını ulusal düzeyde yüksek risk olarak değerlendirirken, bölgesel düzeyde de virüsün yayılma riski bulunduğunu vurgulamıştı.
Bu olay, virüsün Avrupa’ya da sıçrama ihtimalini gündeme getirdi.


Marburg virüsü nedir?

Marburg virüsü (Marburg virüs hastalığı, MVH), filovirüs ailesine ait ölümcül bir virüs.
Ebola virüsüyle aynı aileden gelen bu virüs, ciddi kanamalı ateşe neden olur ve yüksek ölüm oranları ile biliniyor.
Marburg virüsü, insanlara enfekte meyve yarasalarından bulaşır ve insan temasları yoluyla yayılır.

Belirtileri neler? 🤒

Semptomlar grip benzeri bulgularla başlar, ardından mide-bağırsak sorunları, kanamalar ve organ yetmezliği gibi daha ciddi aşamalara ilerleyebilir.

Marburg virüsünün belirtileri, genellikle enfekte olduktan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.

1. Başlangıç belirtileri

İlk evrede semptomlar ani ve şiddetli başlar:

  • 📌Yüksek ateş
  • 📌Şiddetli baş ağrısı
  • 📌Kas ağrıları
  • 📌Yorgunluk, halsizlik

Bu belirtiler genellikle griple karıştırılabilir ve enfeksiyonun başlangıç döneminde kesin tanı koymak zor olabilir.

2. İkinci evredeki belirtiler (3-5 gün sonra)

Hastalık ilerledikçe belirtiler ağırlaşır ve kanama bozuklukları ortaya çıkabilir:

  • 📌Şiddetli karın ağrısı ve kramplar
  • 📌Mide bulantısı, kusma ve ishal (çok şiddetli olabilir ve dehidratasyona yol açar)
  • 📌Göğüs ağrısı ve boğaz ağrısı

3. İleri evre belirtileri (7-10 gün)

Virüsün ilerleyen aşamalarında kanama ve organ yetmezliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkar:

  • 📌Vücutta iç ve dış kanamalar (burun, diş eti, göz, cilt altında morluklar)
  • 📌Cilt döküntüleri
  • 📌Zihin bulanıklığı, bilinç kaybı
  • 📌Karaciğer, böbrek ve diğer organlarda yetmezlik
  • 📌Şok ve koma

Hastalığın en ağır evrelerinde, kan pıhtılaşma sistemi tamamen bozulabilir ve bu durum çoklu organ yetmezliği ve şok nedeniyle ölüme yol açabilir.



Tespit edilen ilk Marburg virüsü: 1967'de Almanya'da

Marburg virüsü ilk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg, Frankfurt ve Sırbistan’ın Belgrad kentlerinde, laboratuvar çalışanları arasında ortaya çıktı.
Bu ilk salgında enfeksiyon, Uganda'dan ithal edilen enfekte maymunlardan bulaştı.
İlk salgında 31 kişi enfekte olmuş, 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaç ülkede görüldü?

Marburg virüsü, şimdiye kadar birçok Afrika ülkesinde ve zaman zaman başka ülkelerde vakalara neden oldu.
Özellikle Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika, Uganda ve Gine gibi ülkelerde salgınlar yaşandı.
Bu ülkelerdeki salgınların büyük çoğunluğu vahşi doğada meyve yarasalarıyla ya da enfekte hayvanlarla temas sonucu başladı.


Büyük Marburg salgını: 227 ölü

En bilinen büyük salgınlardan biri, 2004-2005 yıllarında Angola'da yaşandı.
Bu salgında 252 kişiden 227’si hayatını kaybetti.
Salgınlarda ölüm oranı genellikle %24 ile %90 arasında değişiyor.


Kaç kişi hayatını kaybetti?

Toplamda binlerce kişinin enfekte olduğu Marburg virüsü salgınlarında,
şimdiye kadar 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Ölüm oranının, salgının yayılım hızına, sağlık hizmetlerinin kalitesine ve virüsün yayılma biçimine göre değişiklik gösterdiği biliniyor.


Tedavisi var mı?

Şu anda Marburg virüsü için onaylanmış bir spesifik tedavi veya aşı bulunmuyor.
Ancak, araştırmalar devam ediyor ve deneysel tedavi yöntemlerinin geliştirildiği biliniyor. Marburg virüsüne karşı geliştirilen deneysel tedaviler arasında monoklonal antikorlar, antiviral ilaçlar ve aşı adayları yer alıyor. Tedavi şu anda destekleyici bakımla sınırlı ve sıvı-elektrolit dengesi sağlama, oksijen desteği, kan nakli gibi yöntemlerle yapılıyor. Erken tespit ve iyi bir tıbbi müdahale bu hastalıkta, hayatta kalma şansını artırıyor.
  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer global sağlık kuruluşları, salgınların önlenmesi için enfekte hayvanlarla teması azaltmaya yönelik rehberler yayınlıyor.

Yeni virüsün adı X! Herkes griple karıştırıyor: Bu belirtiler varsa dikkat

Tüm dünyayı tedirgin eden X hastalığı (X virüsü) ile ilgili her gün yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. X hastalığı teriminin yıllar önce bilim insanlarının Ebola virüsü gibi bilinen tehditler yerine, bilinmeyen bulaşıcı tehditlere karşı tıbbi önlemler üzerinde çalışma sağlamak amacıyla ortaya atıldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Esra Ergün Alış, “DSÖ'nün Ar-Ge planı listesinde yer alan tehlikeli virüsler arasında Covid-19, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü hastalığı, Lassa ateşi, MERS ve SARS, Nipah ve henipaviral hastalıklar, Rift Vadisi Ateşi ve Zika yer alıyor” dedi. Peki, X hastalığı nedir, nasıl anlaşılır? X hastalığı (X virüsü) belirtileri neler? X hastalığının tedavisi var mı?









#Almanya
#Avrupa
#Marburg Virüsü
#Salgın
#Sağlık

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