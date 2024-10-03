Öğrencinin tam olarak hangi hastalığa sahip olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmazken, birçok Alman medya kuruluşu olayla ilgili haber yaptı. Daha önce, Ruandalı adamın uçakta olduğundan şüphelenildiği için

Hamburg havaalanındaki bir uçağa polis operasyonu düzenlenmişti.