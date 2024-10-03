Almanya'nın kuzeyinde bulunan Hamburg ana tren istasyonunda, grip benzeri semptomlar gösteren bir yolcu ve kız arkadaşı yetkilileri alarma geçirdi. İki öğrencinin Afrika ülkesi Ruanda'dan geldikleri ve ölümcül Marburg virüsü ile temaslı olduklarının tespit edilmesi üzerine tren istasyonu kapatıldı. Afrikalı tıp öğrencisi ve kız arkadaşı, koruyucu giysiler giyen sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı.
Almanya'nın kuzeyindeki Hamburg ana tren istasyonunda dün gerilim dolu anlar yaşandı. Frankfurt'tan gelen yüksek hızlı ICE treninde seyahat eden bir yolcu ve kız arkadaşının, grip benzeri semptomlar göstermesi yetkililerin dikkatini çekti.
Tehlikeli virüs şüphesi endişeye neden oldu
Peron geçici olarak kapatıldı
Karantinaya alındılar
Ruanda'dan iniş yaptı
Benzer bir olay Hamburg Havalimanı'nda da yaşanmıştı
Ruanda'da Marburg bilançosu: 8 ölü
Marburg virüsü nedir?
Belirtileri neler? 🤒
Semptomlar grip benzeri bulgularla başlar, ardından mide-bağırsak sorunları, kanamalar ve organ yetmezliği gibi daha ciddi aşamalara ilerleyebilir.
Marburg virüsünün belirtileri, genellikle enfekte olduktan 2 ila 21 gün sonra ortaya çıkar.
1. Başlangıç belirtileri
İlk evrede semptomlar ani ve şiddetli başlar:
- 📌Yüksek ateş
- 📌Şiddetli baş ağrısı
- 📌Kas ağrıları
- 📌Yorgunluk, halsizlik
Bu belirtiler genellikle griple karıştırılabilir ve enfeksiyonun başlangıç döneminde kesin tanı koymak zor olabilir.
2. İkinci evredeki belirtiler (3-5 gün sonra)
Hastalık ilerledikçe belirtiler ağırlaşır ve kanama bozuklukları ortaya çıkabilir:
- 📌Şiddetli karın ağrısı ve kramplar
- 📌Mide bulantısı, kusma ve ishal (çok şiddetli olabilir ve dehidratasyona yol açar)
- 📌Göğüs ağrısı ve boğaz ağrısı
3. İleri evre belirtileri (7-10 gün)
Virüsün ilerleyen aşamalarında kanama ve organ yetmezliği gibi ciddi sorunlar ortaya çıkar:
- 📌Vücutta iç ve dış kanamalar (burun, diş eti, göz, cilt altında morluklar)
- 📌Cilt döküntüleri
- 📌Zihin bulanıklığı, bilinç kaybı
- 📌Karaciğer, böbrek ve diğer organlarda yetmezlik
- 📌Şok ve koma
Hastalığın en ağır evrelerinde, kan pıhtılaşma sistemi tamamen bozulabilir ve bu durum çoklu organ yetmezliği ve şok nedeniyle ölüme yol açabilir.
Tespit edilen ilk Marburg virüsü: 1967'de Almanya'da
Kaç ülkede görüldü?
Büyük Marburg salgını: 227 ölü
Kaç kişi hayatını kaybetti?
Tedavisi var mı?
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer global sağlık kuruluşları, salgınların önlenmesi için enfekte hayvanlarla teması azaltmaya yönelik rehberler yayınlıyor.