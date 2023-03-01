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Dünya

Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü: İki kişi daha hayatını kaybetti

Ekvator Ginesi'nde ilk kez 14 Şubat'ta kaydedilen Marburg virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 11'e yükseldi.

07:36 . 1/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Sağlık Bakanı Mitoha Ondo'o Ayekaba, yaptığı açıklamada, Marburg virüsü hastalığına bağlı 2 yeni ölüm kaydedildiğini duyurdu.


Hayatını kaybedenlerle temaslı 48 kişi tespit ettiklerini belirten Ayekaba, temaslı 7 kişinin müşahede altına alındığını belirtti.


Dünya Sağlık Örgütü, 14 Şubat'ta ülkenin batısındaki Kie-Ntem eyaletinde en az 9 kişinin ölümünün ardından yapılan viral hemorajik ateş testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu.


Marburg virüsü

Ebolanın yakın akraba türü olduğu belirtilen Marburg virüsü, ilk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentindeki bir laboratuvarda tespit edildi.


Meyve yarasaları aracılığıyla bulaşan Marburg virüsü, insanlar arasında da enfekte kişilerin vücut sıvıları veya teması yoluyla yayılıyor. Enfekte kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kusma gibi belirtiler aniden ortaya çıkıyor ve birçok hastada 7 günde şiddetli hemorajik belirtiler gelişiyor.


Aşısı ya da özel bir tedavisi olmayan Marburg virüsünde ölüm oranı ise yüzde 23 ile yüzde 90 arasında değişiyor.


Angola'da 2005'te yaşanan Marburg virüsü salgınında, virüsün bulaştığı 252 kişinin yüzde 90'ı hayatını kaybetmişti.

#ateşli hemorajik hastalık
#Ekvator Ginesi
#Kie-Ntem
#Marburg
#Marburg virüsü
2 saat önce
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Ekvator Ginesi'nde Marburg virüsü: İki kişi daha hayatını kaybetti
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