Koronavirüs Yarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs Khosta-2
DÜNYA

Yarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

Bilim insanları Rusya bölgesindeki yarasalarda bulunan yeni bir koronavirüse karşı acil aşı geliştirilmesi gerektiğini aksi halde insanlara bulaşan ölümcül bir hayvan virüsünün başka bir pandemiyi tetikleyebileceğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Yarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2
Foto: Arşiv.

ScienceAlert'in, PLOS Pathogens dergisinde yer alan araştırmaya dayandırdığı habere göre Khosta-2 adı verilen yeni virüs, Rusya’nın Sochi Ulusal Parkı’ndaki nalburunlu yarasalarda tespit edildi.

  • Bu yarasa türünün Avrupa ve Kuzey Afrika’da da yaşamını sürdürdüğü açıklandı.

Rusya'daki araştırmacılar, 2020'de başka bir yarasa virüsü olan Khosta-1 ile birlikte Khosta-2'ye ilk rastladıklarında, her iki patojen de özellikle tehlikeli görünmüyordu.

FARKLI BİR SOYDAN GELİYOR

İkisi de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili değildi. Aslında, araştırmacıların insan bağışıklık sistemini antagonize etmek için gerekli olduğunu düşündükleri bazı genlerden yoksun olan farklı bir soydan geldiği belirlendi.

  • Ancak daha yakından incelendiğinde uzmanlar, Khosta-2'de bazı endişe verici özellikler belirledi.

SARS-CoV-2'ye benzer şekilde, yarasalar arasında keşfedilen ve Khosta-2 olarak bilinen yeni solunum yolu virüsü, aynı giriş yollarını kullanarak insan hücrelerini enfekte edebilen sivri proteinlerle kaplı.

TAM DİRENÇ GÖSTERİYOR

Bu proteinlerdeki reseptör bağlama alanlarının da COVID-19 aşısı tarafından tetiklenen monoklonal antikorlara karşı tam direnç gösterdiği belirlendi.

  • Başka bir deyişle, bu yeni solunum virüsü mevcut ilaçlarla etkisiz hale getirilemez.

Araştırmanın yazarları, "Kritik olarak, bulgularımız yeni ve daha geniş kapsamlı sarbekovirüs aşılarının geliştirilmesine devam edilmesinin acil ihtiyacının altını çiziyor" dedi.

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