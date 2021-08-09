Dünya DSÖ kötü haberi verdi Marburg Humması can aldı
AFRİKA

DSÖ kötü haberi verdi: Marburg Humması can aldı

Gine’de Marburg Humması'na bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bulaşmanın enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleştiğini ifade etti.

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DSÖ kötü haberi verdi: Marburg Humması can aldı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika’da Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybının gerçekleştiği bildirildi. Ebolaya benzer ve oldukça bulaşıcı olan Marburg Hummasına bağlı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ülkenin Gine olduğunu aktaran DSÖ, 12 büyük Marburg Humması salgınının 1967'den bu yana çoğunlukla Güney Afrika ve Doğu Afrika'da yaşandığına dikkat çekti.

DSÖ, Marburg Humması nedeniyle hayatını kaybeden hastanın sağlık durumu kötüleşmeden önce yerel bir klinikte tedavi gördüğünü açıkladı.

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BULAŞMA ENFEKTE VÜCUT SIVILARI VE DOKUSU İLE TEMAS YOLUYLA GERÇEKLEŞİYOR

DSÖ, Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranlarının, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değiştiğini aktardı. DSÖ, bulaşmanın enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek, semptomların baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olduğunu açıkladı.

SENEGAL DE MARBURG HUMMASI TANISINI DOĞRULADI

Gine’deki Marburg Hummasına bağlı ilk can kaybı bu yılın başlarında 12 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona ermesinden sadece 2 ay sonra yaşandı. Gine'nin ulusal kanamalı ateş laboratuvarındaki analistlerin ardından Senegal'deki Pasteur Enstitüsü’de hastaya konulan Marburg Humması tanısını doğruladı.

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Hem Marburg Humması vakası hem de bu yılki Ebola vakaları, Gine'nin Liberya ve Fildişi Sahili sınırlarına yakın Gueckedu ilçesinde tespit edildi.

“MARBURG HUMMASININ ÇOK GENİŞ BİR ALANA YAYILMA POTANSİYELİ VAR”

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, "Marburg Hummasının çok geniş bir alana yayılma potansiyeli var ve bu onu durdurmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Moeti, "Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola'yı yönetme konusundaki geçmiş deneyimine ve uzmanlığına dayanarak hızlı bir yanıt için sağlık yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

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