Gana'da tespit edilen Marburg virüsü bir ülkeye daha sıçradı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Gana'da tespit edilen ve daha sonra salgın olarak kaydedilen Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya sıçradı. Tanzanya Sağlık Bakanlığı ülkenin kuzeybatısındaki Kagera bölgesinde 5 kişinin Marburg virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu, salgının kontrol altına alındığını ifade ederek daha fazla yayılmadığını ifade ederek 3 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğünü, bu kişilerle temas eden 161 kişinin de izlendiğini söyledi.

Organ yetmezliğine neden oluyor

Yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı gibi belirtileri olan Marburg virüsü kanama ve organ yetmezliğine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgın ile mücadelede Tanzanya'nın çabalarını olumlu karşılarken Marburg virüsü tedavisi için şu ana kadar onaylanan bir aşı ya da bir ilaç bulunmuyor.

1967'de ilk kez görüldü

İlk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg kentinde tespit edilen virüs Almanya ve Sırbistan'da 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. O günden bu yana Gine, Uganda, Angola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Afrika'da görüldü. 2021 yılında Gine sağlık yetkilileri Batı Afrika'daki ilk vakanın ülkede görüldüğünü duyurmuştu. Angola'da ise 2005 yılında 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvator Ginesi'nde geçtiğimiz hafta 9 kişi can verdi

Ekvator Ginesi'nde ilk vaka geçtiğimiz hafta tespit edilirken ülkede 9 kişi Marburg virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Gana'da ise geçtiğimiz haziran ayında 2 kişinin virüs sonucu öldüğü kaydedilmişti, 2 ay sonra ise salgının sona erdiği açıklanmıştı.



