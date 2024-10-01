Japonya'da Başbakan Kişida Fumio ve kabinesi istifa etti

Japonya, halihazırda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarından biri olan Fugaku’ya sahip. Ancak Japon bilim adamları, önümüzdeki yıllarda bu sistemi büyük bir yükseltme ile bir üst seviyeye taşımayı planlıyor: Yaklaşık bin kat daha hızlı olacak Fugaku Next süper bilgisayarı.