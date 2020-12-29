Korkutan iddia: Rusya, Ebola ve Marburg virüslerinden biyolojik silah hazırlıyor

Rus bilim adamlarının Ebola ve Marburg virüslerini silah olarak kullanmak amacıyla araştırdığı iddia edildi.

Daily Mirror gazetesinin iddiasına göre Rusya'daki gizli birimler iki virüs üzerine araştırma yapıyor. Toleda kod adlı program çerçevesinde Ebola ve Marburg virüslerinin silah olarak kullanmak amacıyl araştırıldığı kaydedildi.

Her iki hastalık da kronik organ yetmezliğine ve iç kanamaya neden olmuş ve Afrika'da binlerce kişiyi öldürmüştü.

Gazeteye konuşan eski bir askeri istihbarat kaynağı şunları söyledi: "Hem Rusya hem de İngiltere'de Novichok gibi silahlara karşı nasıl savunma yapılacağını öğrenmek için biyolojik ve kimyasal savaşları inceleyen laboratuvarlar var."

KORKUNÇ OLASILIKLARI VAR

“Ama aynı zamanda Rusya, Ebola ve Marburg'u nasıl silahlandıracağını araştırıyorsa, bunun korkunç olasılıkları var."

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"Bu, Rusya'nın potansiyel olarak Ebola ve Marburg hakkındaki araştırmalarını hızlandırması ve ölümcüllüğüne bir silah olarak bakması anlamına gelebilir."