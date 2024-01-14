Üç virüs birbirine karıştı

Son günlerde en çok duyulan söz, ‘herkes hasta’. Acil servisler başta olmak üzere, enfeksiyon, göğüs hastalıkları, KBB polikliniklerinde çok ciddi bir hasta yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluğun yanı sıra hastane yatışlarının da arttığını belirten Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, yoğun bakım ünitelerinin akciğer enfeksiyonları nedeniyle dolmaya başladığını söyledi. Toplumda soğuk algınlığı salgını yaşandığını ifade eden Sönmezoğlu, “Önceki yıllarda RSV her zaman salgın yapar ama kasım, aralık gibi biterdi. O biterken de influenza başlardı. Şimdi RSV, influenza ve Kovid virüsü birbirine karıştı. Bu salgının tripledemik yani 3’lü virüs salgını olarak tanımlanıyor” dedi.





ŞİKAYETLER GEÇMEK BİLMİYOR

Son dönemde insanların burun akıntısı, öksürük ve vücut kırgınlığı şikayetleri tam geçmek üzereyken yeniden başlamasından yakındığını ifade eden Sönmezoğlu, “Yani bitmeyen bir enfeksiyon ve buna bağlı şikayetlerden bahsediliyor. Aslında bu durumun nedeni virüslerin arka arkaya etki etmesi. Azalmış bağışıklıkla birlikte salgın boyutundaki bu tablo görülüyor” değerlendirmesi yaptı.





TEDBİRLER BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRDÜ

Kovid-19 salgınının etkileri yeni yeni kaybolmaya başlarken, 2023’ün kasım ayından itibaren Avrupa’nın pek çok ülkesiyle birlikte ülkemizde de ağır bir solunum yolu enfeksiyonunun görüldüğünü hatırlatan Sönmezoğlu, “Kovid-19 salgını sırasında insanlar evlerinde kapalı kaldı. Dışarı çıktığında ise maske kullandı. Her kış görmeye alışık olduğumuz influenza görülmediği için insanların bu virüslere karşı bağışıklığı belirgin oranda düştü. Bu yıl da influenza salgını yeniden ortaya çıktı. İnsanlar artık bir araya gelmeye başladı, korunma önemleri azaldı. Bağışıklık sistemimizin unuttuğu virüsler, hızlı ve kolayca yayıldı” ifadelerini kullandı.





VAKALARIN YÜZDE 20’Sİ KOVİD!

Çoklu virüs salgınının toplumun her yaş grubundan vatandaşı etkilediğini söyleyen Sönmezoğlu, “Özellikle 5 yaş altı çocuklar, 65 yaş üstü kişiler daha ağır geçiriyor. 70 yaş üstü, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullananlar riskli grup olarak tanımlanıyor. Bu kişiler mutlaka hastane gitmeli” ifadelerine yer verdi. Sönmezoğlu şöyle konuştu: “Kovid-19 soğuk algınlığı gibi bu virüsler arasındaki yerini koruyor. Vakaların yüzde 20’sini Omicron varyantının bir alt grubu olan yeni bir varyant oluşturuyor. Aşı olmuş, Kovid-19 geçirmiş kişilerin de bağışıklığı zayıf olduğu için hastalık herkeste görülüyor.Öte yandan hiç Kovid-19’ geçirmemiş insanlar şu an virüse yakalanıyor.”





Belirtiler benziyor, tedavileri farklı

İlk muayene sırasında yaşanan RSV, influenza ya da Kovid-19 olup olmadığının kesin olarak ayırt edilemediğini söyleyen Sönmezoğlu, “Vakaların hepsinde ateş, kırıklık, vücut ağrıları, sırt ağrıları, boğaz ağrısı ve öksürük görülüyor. Öksürük çok uzun bir süre kuru ama daha sonra balgamlı hale dönebiliyor ve alıştığımız enfeksiyonlardan farklı olarak daha uzun süren bir kuru öksürük oluyor. Hastalar göğüs ağrısı, kaburga ağrıları, sırt ağrılarından yakınmaya başlıyor” değerlendirmesi yaptı. Belirtiler benzese de farklı tedavi protokolleri uygulandığını hatırlatan Sönmezoğlu, kapalı alanlarda maske ve hijyen önlemlerinin önemine vurgu yaptı.





İstanbul alarm veriyor

İstanbul başta olmak üzere çevre illerde çok ciddi vaka birikimi olduğunu anlatan Sönmezoğlu, “Hastane acillerinde enfeksiyon, göğüs hastalıkları, kulak burun boğaz, polikliniklerinde çok yoğun bir hasta birikimi var. Acil serviste kuyruklar oluşmaya başladı. Hastane yatışları çok arttı. Hatta yoğun bakımlarda bu grip ve benzeri hastalıkların akciğer enfeksiyonları komplikasyonlarıyla dolmaya başladı, çok ciddi bir vaka birikimi var” diye anlattı.



