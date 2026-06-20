Filistinli 200 öğrenciye burs

Baykar ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle hayata geçirilen "Filistin Ortak Burs Programı" kapsamında, Türkiye'de eğitim görecek 200 Filistinli öğrencinin tüm eğitim, konaklama ve seyahat masrafları Baykar tarafından karşılanacak. Baykar, Türkiye’de eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak için YTB ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol imza töreni, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Söz konusu mutabakat metni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile YTB Başkanı Abdulhadi Turus tarafından imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye’de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim gören Filistinli 200 öğrencinin tüm eğitim, barınma ve seyahat masrafları Baykar tarafından karşılanacak. Baykar’ın YTB ile 2022'den beri yürüttüğü ve 18 ülkeden 200 gence destek verilen Ortak Teknoloji Bursu da kesintisiz sürüyor. Dünya SİHA devi her yıl T3 Vakfı bünyesinde 5 bin, Cansağlığı Vakfı ile 4 bin 500, KÜME Vakfı ile de 450 öğrenciye burs sağlıyor.