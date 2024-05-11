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Filistinli anneler için susmayacağız

AK Partili kadınlar, Gazze’de katledilen anneler için meydanlardaydı. Ankara’da Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve kadın kolları üyeleri, Genel Merkez önünde toplandı. “Anne katili İsrail”, “Filistin için tek yüreğiz” yazılı pankartlar taşıyan kadınlar, “Anneler susmayacak” sloganları attı. Keşir, “Filistinli anneler için susmayacağız” dedi.

04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:28 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ülkenin dört bir yanından kadınlar, Filistin'e destek için kıyamda.
Ülkenin dört bir yanından kadınlar, Filistin'e destek için kıyamda.

AK Partili kadınlar, Gazze'de yaşam hakkı ellerinden alınan anneler için buluştu. 81 ilde düzenlenen etkinliklerde bir araya gelen kadınlar, ateşkes çağrısı yaptı. Ankara'da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve kadın kolları üyeleri, AK Parti Genel Merkezi önünde bir araya geldi. "Anne katili İsrail", "İsrail katliama son ver", "Ben bir anneyim", "Filistin için tek yüreğiz" yazılı pankartlar taşıyan kadın kolları üyeleri, "Kahrolsun İsrail", "Anne katili İsrail", "Anneler susmayacak", "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz", "İsrail katliama son ver" sloganları attı. Burada basın açıklaması yapan Keşir, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekerek, "81 ilde aynı anda yaptığımız bu çağrı, bu haykırış önümüzdeki 2-3 gün boyunca illerimizde devam edecek ve bizler Anneler Günü'ne kadar susmayacağız. Filistinli anneler için susmayacağız. Tüm kadınları, tüm anneleri de bu haykırışa davet ediyoruz." dedi. Sakarya, Kocaeli, Bolu, Antalya, Diyarbakır'ın da aralarında olduğu tüm şehirlerde kadınlar, Filistinli anneler için bir araya gelerek destek mesajları paylaştı.


HATIRALARI BU ORMANDA YAŞAYACAK

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığınca "Anneler Günü" etkinlikleri kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden kadınların isimlerinin yer aldığı fidanlar dikildi. İstanbul Havalimanı bölgesindeki Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı alanda oluşturulan "Filistinli Anneler Hatıra Ormanı"nı fidanlarının dikim etkinliğinde, bir araya gelen partili kadınlar ve vatandaşlar, soykırımı lanetledi.


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