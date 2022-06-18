Fincancı'yı Meclis'e HDP'li soktu: Vekil ayrıcalığını kullandı

TBMM’ye girişi yasak olan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, HDP’li Necdet İpekyüz’ün basın toplantısında boy gösterdi. Fincancı’nın Meclis kampüsüne HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in aracıyla girdiği tespit edildi. Terör örgütlerine desteğini her fırsatta ifade eden Fincancı, 13 Ocak'ta da CHP’li Ali Şeker sayesinde Meclis’e girerek basın toplantısı düzenlemişti.

CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı HDP ve CHP ortaklığıyla TBMM'ye sokuldu. HDP'li Necdet İpekyüzü'nün basın toplantısı saatinde konuşan Fincancı'ya hem HDP'li hem de CHP'li vekiller eşlik etti.

EKSİK'İN ARACIYLA GİRDİ

Milletvekillerinin aracı aranmadığı için Fincacı'nın bir milletvekilinin aracıyla Meclis'e sokulduğu tespit edilmişti. Gözler CHP ve HDP'li vekillere çevrildi. Fincancı'nın HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in aracıyla Meclis'e girdiği belirlendi.

GİRİŞİ YASAKLANMIŞTI

Terör örgütlerine desteğini her konuşmasında dile getiren Fincancı, 13 Ocak'ta da CHP’li Ali Şeker sayesinde Meclis’e girerek basın toplantısı düzenlemiş, Kovid-19’a karşı geliştirilen milli aşı TURKOVAC’ı “solüsyon sıvı”ya benzeterek itibarsızlaştırmaya çalışmıştı. İzin almadan basın toplantısı yaptığı için Fincancı'nın TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.





Ağbaba da teröristi sokmuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da Suriye’de etkisiz hale getirilen teröristle Meclis’te basın toplantısı düzenlediği ortaya çıkmıştı. 3 Aralık 2012’de Meclis basın toplantısı salonunda, Ağbaba ile bir grup tıp fakültesi öğrencisi ile basın toplantısı yapmıştı. Onlardan biri Özge Aydın’dı. Aydın o gün terör örgütüyle bağlarının olmadığını söylemişti. Ancak yıllar sonra PKK/YPG’li bir terörist olarak Suriye’de etkisiz hale getirildi.

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