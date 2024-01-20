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Firari FETÖ’cü pilot kıskıvrak

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıldır aranan eski pilot üsteğmen sahte kimlikle yakalandı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:56 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 2018 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıldır firari olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ihraç eski pilot üsteğmen F.T.'nin, Etimesgut'ta kayıtsız kaldığı adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan F.T. yakalanmamak için başkasına ait sahte kimlik kullandı. Firari FETÖ mensubunun 6 yıldır sahte kimlikle kendini gizlediği ve Etimesgut’ta gözden uzak bir yerde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. F.T.’nin kayıtsız olarak kaldığı adreste başkaları adına hazırlanmış çok sayıda sahte kimlik de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ firarisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#Operasyon
#FETÖ
#Ankara
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