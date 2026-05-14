Fırtına çatıyı uçurdu: Facianın eşiğinden dönüldü

14:4514/05/2026, Perşembe
IHA
Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en işlek noktalarından biri olan Fatih Bulvarı’nda yaşanan olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir binaya ait çatı yerinden koparak yola savruldu. İlçenin en yoğun güzergahlarından biri olan bulvarda meydana gelen olayda, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay sırasında bölgede araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu öğrenilirken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri uçan çatı parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.

#Manisa
#Gördes
#Fırtına
