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Freni arızalanan su tankeri üst geçite çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Freni arızalanan su tankeri üst geçite çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

08:3017/04/2025, الخميس
AA
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni arızalanan su tankerinin otomobile ve üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay İskenderun'da Haci A. idaresindeki su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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