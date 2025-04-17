Freni arızalanan su tankeri üst geçite çarptı: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Hatay İskenderun'da Haci A. idaresindeki su tankeri, İsmet İnönü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce Yusuf Kenan K'nin kullandığı otomobile ve ardından da üst geçidin duvarına çarpıp sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde sıkışan sürücü ve beraberindeki Hüseyin K. itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Haci A. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.