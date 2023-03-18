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Fuat Oktay acı bilançoyu duyurdu: Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afet bölgesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. AFAD Genel Merkezi'nde konuşan Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 49 bin 589'a yükseldiğini söyledi. Öte yandan Oktay, Şanlıurfa'da da şebeke suyu arıtma tesisinin tam kapasite devreye alındığını ve bu gece itibariyle de tüm abonelere ulaşılacağını da belirtti.

19:01 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Fuat Oktay, afet bölgesinde son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Oktay'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

Deprem bölgesinde de ramazan hazırlıklarımız devam etmektedir. İftar ve sahurlar için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak.

10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

Şu anda enkazlardan yüzde 22'ye yakını kaldırılmıştır. Yerleşime açılacak yerler için de zemin etütleri devam etmektedir.

İlk etapta 35 bin konutun yapımına başlamış durumdayız. 11 ilde eş zamanlı temelleri atmaya da başlayacağız. Devlet millet el ele dayanışma içerisinde tüm illerimizi ayağa kaldıracağız.

Şu ana kadar deprem bölgesinden 345 bin 97 vatandaşın oy kullanmak için ikametgah değişimi yaptı.

Ayrıntılar Geliyor...

#Fuat Oktay
#AFAD
#deprem
22 dakika önce
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