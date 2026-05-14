Futsal Türkiye Şampiyonası’nda kupa Bağcılar’ın

00:0714/05/2026, Perşembe
Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ikincilik kupasını kazandı.
Bartın’da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Şampiyonası’nda Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, büyük bir başarıya imza attı. Finale kadar yükselen Bağcılarlı sporcular, ikincilik kupasının sahibi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 7-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bartın’da Down Sendromlular Futsal Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Turnuvaya Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü de katıldı. Zorlu geçen şampiyonada takımlar birinci olmak için ter döktü.

Büyük başarı elde ettiler

Renkli görüntülerin de yaşandığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü takımı büyük bir başarı elde etti. Şampiyonluğu son anda kaçıran mavi beyazlı takım, ikincilik kupasını kazandı.

Mücadeleleri büyük gurur yaşattı

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız,
“Şampiyonadan kupa kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere gurur yaşattı. Hepsini kutluyor başarılarının devamını diliyorum”
dedi.

Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcuları da kendilerini maddi ve manevi olarak yalnız bırakmayan Başkan Yıldız’a teşekkür etti.



