Gaziantep'te 500 yıllık doğal klima: Dışarısı 45 derece ama onlar sobayla ısınıyor

Yaz mevsiminin etkisinin göstermesinin ardından Gaziantep’te termometreler 45 dereceleri göstermeye başladı.

Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası’na akın etmeye başladı.

Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ve battaniyelerle ısınmaya çalışıyor.

İHA

“Burada resmen üşüyoruz”

Kocaeli’den Gaziantep’e arkadaşlarıyla gelen ve mağaranın soğukluğundan dolayı üşüyüp üstlerine battaniye örttüklerini ifade eden Elif Gündüz, “Kocaeli’nden Gaziantep’i gezmek için geldik. Çok merak ediyorduk. Antep’in havası bize aşırı sıcak geldi. Ben baygınlık geçirecektim. Tansiyonum düştü.

Sonra arkadaşım mağaralardan bahsetti. Bizde hemen bütün mağaraları gezdik. Burası özellikle daha çok hoşumuza gitti. Burada resmen üşüyoruz.

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Geçen gün geldiğimizde daha çok durduk. Şimdi daha yeni geldik. Donduk da çıktık buradan. Bu durum ilginç yani, dışardaki 45 derecelik sıcakta, buranın bu şekilde muhafaza edilmesi ve direk herkesin odak yerinin burası olması tabi ki bu yöreye ait bir özellik sanırım.

Dışarıdayken sürekli hep bu mağaraya gelmek istiyoruz. Hadi gidelim diye. İlginç ve güzel bir yer yani hoşumuza gitti. Üşüdüğümüz için de şu anda polarlarımızı aldık. Yani 45 derecelik sıcaktan böyle bir yere geliyorsunuz. İkisinin arasındaki olay düşündürüyor. Hem de üşüyorsunuz” dedi.

İHA

“Dışarısı 45 derece ama mağara 15 derece”

Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 45 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, “Bu mağaranın diğer mekanlara göre özelliği dışarısı 45 derece olduğunda burası 15 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda mağara yine 15 derece.

İnsanlar geliyorlar ‘biz üşüdük’ diyorlar. Bizde sobaları yakıyoruz veya polar veriyoruz. Burada üşüyorlar ve dışarısı 45 derece.

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İki-3 gündür de hava baya sıcak ve mağarada yoğunluk oluyor. İnsanlar oturduklarında memnun oluyorlar. Sıcaktan gelir gelmez serin ortamı bulduklarında çok hoşlarını gidiyor.

Sonra bakıyorlar ve üşüyorlar. Biz daha böyle bir şey görmedik diye söylüyorlar. İçeride de 3 tane kuyularımız var. Sular akıyor ve dünya harikası bir yere geldik diyorlar. Turistler çok memnun oluyor. Burası 500 yıllık bir mağara buradan taş elde edilmiş han yapılmış. Kışın da 15 derece yazın da 15 derece. Dışarısı 0 derece olduğunda 15 derece, şu anda dışarısı 45 derece mağaramız yine 15 derece” diye konuştu.

FOTOĞRAF 12 Keban ilçesinde 1950’li yıllarda maden ocağı işletmeciliği amacıyla kazılan ve maden çıkmayınca bir müddet sonra kendi haline bırakılan tünel, yazın soğuk kışın da sıcak havasıyla doğal klima özelliği taşıyor. Fırat Nehri kıyısında bulunan 420 metre uzunluğu, ortalama 2 metre yüksekliğindeki tünel, bölge halkı tarafından Soğuk Mağara’ olarak biliniyor. Bir girişimci tarafından restorana çevrilen mağara, ön kısmı restoran, arka kısmı doğal buz dolabı olarak kullanılmaya başlandı. Özellikle sıcaklıkların hissedilir derecede arttığı bugünlerde serinleten özelliği ile ilgi odağı haline gelen tünele giren vatandaşlar en fazla 20 metre ileri gidebiliyor. 5 dakikadan fazla duramayanlar ise üşüyerek çıkıyor. Aşırı soğuktan dolayı 20 metreden ileriye gidemediğini belirten müşterilerden Ferhat Turgut, “ Sürekli Keban’a geliyorum, mağaraya girmek ilk defa nasip oldu. İçerisi nereden bakarsan dışarıdan 20 derece fark var. Dışarıda sıcaklık 30 ile 35 derece arası şuan burada donuyoruz. Nasıl yapılmış ve ne amaçla yapılmış bilmiyorum ama görülmesi gereken muazzam bir yer. Soğuk ve tüylerim diken diken oldu. İnsan yazın ortasında en fazla 5 dakika dayanabilir. Zaten fazla ileriye de gidemiyoruz, en fazla 20 metre ileri gelebildik çünkü soğuk. Tekrar geri döneceğiz, başka bir zaman mont giyinip daha ileri gitmeyi düşünüyoruz” dedi. Keban’da yaşayan ve mağaraya sık sık geldiğini belirten vatandaşlardan Eren Arslan, “ Serinlemek için sık sık mağaraya geliyoruz. Dışarıda hava 35 ila 45 dereceyken içeriye girdiğinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşüyor. Burası bir doğal klima özelliği görüyor. Fırat Nehri’nden dolayı burada nem olduğu için sıcak oluyor. Biz de burada serinliyoruz. Zaten burada yarım saat durmamız bir günümüze bedel oluyor” diye konuştu. Mağarayı özel kılan sebepleri bir bir sayan Soğuk Mağara işletmesinin şefi olan Mustafa Duman ise “ Mağaramızın uzunluğu 420 metredir. 100 metre ileriden 800 metrelik yükseklikteki dağdan gelen bir hava var. Ondan dolayı bir hava sirkülasyonu oluyor. Mağaramızın derecesi 13’tür ve burayı buzdolabı olarak kullanıyoruz. Burası keşfedilmemiş bir mağara herkesi bekliyoruz. Buraya gelen en fazla 5 dakika durabiliyor” şeklinde konuştu. Çevresindekilerin önerileri üzerine merakını gidermek adına mağaraya gelen Sameddin Celayir de, Buzluk Mağarası’nda gittiğini ancak soğuk havadan dolayı Soğuk Mağara’da o kadar içeride kalamadığını ve Elazığ bölgesinden böyle bir mağaranın olmasının mümkün olmadığını kaydetti. 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar 420 metre uzunluğundaki tünel lokantaya, yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar Elazığ'da 420 metre uzunluğunda mağaradan lokanta: En fazla 5 dakika durulabiliyor Elazığ'da yaklaşık 70 yıl önce maden çıkartılmak için 420 metre uzunluğunda açılan tünel revize edilerek restorana çevrilmesiyle turizme kazandırılmış oldu. Sıcaklıkların arttığı bugünlerde vatandaşların çoğu yemek yemeye değil, mağarayı görmeye gelirken, içeri girenler soğuk hava nedeniyle 5 dakikada kendini dışarı atıyor.

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