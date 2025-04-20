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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 201'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 201'e yükseldi

16:4720/04/2025, Pazar
DHA
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İsrail’in 18 Mart’tan beri Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 595 çocuk ve 308 kadın hayatını kaybetti
İsrail’in 18 Mart’tan beri Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 595 çocuk ve 308 kadın hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 201'e yükselirken yaralı sayısının ise 116 bin 826'ya yükseldiği kaydedildi.


Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 201'e, yaralı sayısının ise 116 bin 826'ya yükseldiği ifade edildi. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 44 ölü ve 145 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1827 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 828 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.


SOYKIRIMCI İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR


İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 201'e yaralıların sayısının da 116 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.



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