Geçen yıl adacıklar bile ortaya çıkmıştı: Şimdiki su seviyesi yüz güldürüyor

kent merkezinin içme ve kullanma su kaynağı olan

kent merkezinin içme ve kullanma su kaynağı olan

Kış ayları boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj gölüne can suyu oldu. Son yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 100'e çıktığı tespit edildi.