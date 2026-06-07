Geçen yıl adacıklar bile ortaya çıkmıştı: Şimdiki su seviyesi yüz güldürüyor

Gölköy Baraj Göleti
Geçtiğimiz eylül ayında yüzde 19 seviyesine kadar düşen Bolu'nun içme ve kullanma suyu kaynağı Gölköy Baraj Göleti, son dönemde etkili olan yağışların ardından yeniden dolarak yüzde 100 kapasiteye ulaştı.
Bolu
kent merkezinin içme ve kullanma su kaynağı olan
Gölköy Baraj Göleti
, geçtiğimiz eylül ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve tarımsal sulama nedeniyle alarm vermişti. Su seviyesinin yüzde 19'a düşmesiyle göl çevresinde küçük adacıklar oluşmuştu.
Su seviyesi yüzde 100 oldu
Su seviyesi yüzde 100 oldu
Kış ayları boyunca etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj gölüne can suyu oldu. Son yapılan ölçümlerde su seviyesinin yüzde 100'e çıktığı tespit edildi.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan adacıkların ve kara parçalarının yeniden su altında kaldığı görüldü.
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