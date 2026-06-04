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Kabir ziyaretine giden aileye beklenmedik manzara

Kabir ziyaretine giden aileye beklenmedik manzara

20:304/06/2026, Perşembe
DHA
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Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp, zarar verildi
Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp, zarar verildi

Bolu'da kabir ziyareti için Ulaşlar Köyü Mezarlığı'na giden aile, iki yakınına ait mezar taşlarının parçalanarak zarar verildiğini gördü. Aile, mezarları tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ulaşlar Köyü Mezarlığı'nda kabir ziyaretine gelen aile üyeleri, yakınları olan merhum Nezaket İpek ve Ramazan İpek'e ait mezarların taşlarının kırıldığını fark etti. Mezar taşlarının parçalandığını ve üzerlerindeki yazıların okunamayacak hale geldiğini gören aile, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.

Jandarma ekipleri, mezarları tahrip eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Mezarlık
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