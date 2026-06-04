Kabir ziyaretine giden aileye beklenmedik manzara

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Ulaşlar Köyü Mezarlığı'nda kabir ziyaretine gelen aile üyeleri, yakınları olan merhum Nezaket İpek ve Ramazan İpek'e ait mezarların taşlarının kırıldığını fark etti. Mezar taşlarının parçalandığını ve üzerlerindeki yazıların okunamayacak hale geldiğini gören aile, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.