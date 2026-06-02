Mezarlığı askeri üs yaptı

Haydut devlet İsrail, üç yıldır soykırım uyguladığı Gazze'de taş üstünde taş bırakmıyor. Yeni güncellenen hava ve uydu haritaları, kuşatma altındaki bölgede şehirlerin, tarım alanlarının ve mezarlıkların sistematik biçimde yok edildiğini gözler önüne serdi. Katar merkezli El Cezire'ye konuşan Filistinli gazeteci Muhannad Qishta, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan kız kardeşleri Reem ve Walaa'nın mezarlarını ziyaret etmeyi özlüyor. Ancak mezarlık artık haritada görünmüyor. Han Yunus'un Maan bölgesindeki Şeyh Muhammed mezarlığı, yakın zamanda Google Earth'e eklenen güncellenmiş uydu görüntülerine göre haritadan silinmiş ve yerini İsrail ordusuna ait bir karakolun çadırları ile zırhlı araçları almış durumda.

Ölüler bile kurtulamadı

Qishta, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, “Bu savaşta ölüler bile kurtulamadı. Gidip de kız kardeşlerimin mezarlarının yerinde çorak bir arazi görürsem, onların başında dua okuyamazsam ne hissedeceğim?” dedi. Yerinden edilmiş insanların kaldığı bir çadırda görüntülenen Muhannad Qishta, İsrail askeri saldırısının Şeyh Muhammed Mezarlığı'nı bir askeri karakola dönüştürmesinden sonra kız kardeşlerinin mezarlarını ziyaret edemediğini söylüyor.

Sokakların silik izleri kaldı

Güney Refah'ın genel görünümü artık büyük ölçüde silinmiş bir kent dokusunu yansıtıyor. Molozların arasında yalnızca sokakların silik izleri seçilebiliyor. Daha batıda ise Refah'taki İsveç Köyü sistematik biçimde haritadan silinmiş durumda. Bir zamanlar yaklaşık 1300 kişinin yaşadığı canlı bir sahil yerleşimi olan köy, bugün askeri bir bölgeye dönüştürülmüş.

Mahalleler küle dönüştü

25 Şubat 2026 tarihinde çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, bütün mahallelerin küle dönüştüğü ve hayatta kalan nüfusun Akdeniz kıyılarına kadar taşan, aşırı kalabalık kamplara sıkıştığı bir manzarayı ortaya koyuyor. Filistinliler açısından güncellenen haritalar, yaklaşık 73 bin kişinin ölümüne yol açtığı belirtilen ve hâlen devam eden soykırımın geniş açıdan görülebilen sarsıcı bir görüntüsünü sunuyor.

Coğrafyanın ve hafızanın silinmesi

Euro-Med Human Rights Monitor'a göre İsrail güçleri Gazze'deki mezarlıkların yüzde 94'ünü tamamen veya kısmen tahrip etti ve anı ile yas mekânlarını askeri tesislere dönüştürdü. Uydu görüntüleri, büyük yerleşim merkezlerinin ortadan kaybolduğunu ve Gazze Şeridi'nin coğrafyasının tanınmayacak ölçüde değiştiğini doğruluyor. Refah'ta yıkımın boyutu öylesine büyük ki, mahalleler birbirinden ayırt edilemez hâle gelmiş durumda. Tal as-Sultan bölgesindeki Suudi Mahallesi'nde bulunan ve 752 konuttan oluşan büyük yerleşim alanı devasa moloz yığınlarına dönüşmüş.







