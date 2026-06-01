Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye'den İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine sert tepki

Türkiye'den İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesine sert tepki

16:181/06/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgal faaliyetlerini artırmasına sert tepki gösterilerek, Netanyahu hükümetinin Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı bildirdi.

İsrail'in saldırgan politikalarının kınandığı açıklamada,
"İsrail’in Lübnan’daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze’de yaptığı gibi, Lübnan’da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir."
ifadelerine yer verildi.

İsrail'in bölge genelindeki tutumunun insani krizi derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi;

İsrail’in Lübnan’daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz. Netanyahu hükümetinin, Gazze’de yaptığı gibi, Lübnan’da da işgal ettiği yerleri yaşanmaz hale getirerek Lübnanlıları kalıcı göçe zorlamayı amaçladığı görülmektedir. İsrail, izlediği yayılmacı ve saldırgan politikalarla, bölgedeki barış ve istikrar arayışlarını hedef almakta; insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını ve işgalini sonlandırması için, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası toplumun gecikmeksizin somut adımlar atması gerekmektedir.



#Türkiye
#İsrail
#Dışişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye mi geçti?