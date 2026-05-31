Tarihi surlarda ikinci vahşet son anda engellendi: Gençlerin mesajları kan donduran planı ele verdi

Bölgede devriye gezen güvenlik güçleri, surlarda dolaşan 16 yaşındaki E.D. ile 17 yaşındaki erkek arkadaşı A.H.K.'nin durumundan şüphelenerek olaya hızla müdahale etti. Yapılan aramada A.H.K.'nin üzerinde bir bıçak bulunurken, cep telefonunda yapılan inceleme olası bir felaketi gözler önüne serdi.

Türkiye günlerce İstanbul surlarında işlenen vahşi cinayeti konuşmuştu. NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İstanbul’da yarım saat arayla 19 yaşındaki Semih Çelik'in çifte cinayetinin ardından tarihi surlarda yeni bir cinayet önlendi.

Polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak, telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizim, seri katiller ile ilgili görseller buldu.

Zanlının kız arkadaşına attığı mesajlar yeni bir cinayet hazırlığı olduğunu da ortaya koydu.

Gençler, gözaltına alındı. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edilirken mahkeme, zanlının ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi. 16 yaşındaki kız çocuğu E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı.







