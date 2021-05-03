Gel deyince gelmiş git deyince gitmiş

ABDULLAH SARİCA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile mahrem imam Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verdi. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, Çoban hakkında “konutu terk etmeme” adli kontrol hükmü uygulandı. Firari Cankıymaz ise Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı ve hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
CANKIYMAZ İLE AYNI İMAMA BAĞLI
- Başsavcılık, eski MSB Milli Mayın Faaliyeti Merkezi Başkanı emekli Tuğgeneral Çoban hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Çoban’ın operasyonel hat ve ankesörlü hatlarla firari mahrem imam Mustafa Serdar Sivri’yle bağlantı kurduğu belirtildi. Cankıymaz’ın da aynı mahrem imama bağlı olduğu kaydedildi. Çoban’ın HTS verilerinin incelenmesi sonucunda şahsi hattı ve operasyonel hattının birlikte baz verdiğinin, operasyonel hat üzerinden diğer şüphelilerle görüşmeler yaptığının tespit edildiği ifade edildi.
ATAMA LİSTESİNDE İSMİ VAR
Sanık Çoban’ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı hatırlatıldı. Çoban’ın, darbecilerin sözde “sıkıyönetim atama listesinde” Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik bir göreve atamasının yapıldığı vurgulanan iddianamede, “Buradan da anlaşılacağı üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem yapılanma içerisinde aktif bir şekilde görev almıştır” tespiti yapıldı.
PAŞA AMA SİVİLİN EMRİ ALTINDA
- Savcı, iddianamenin değerlendirme kısmında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Üst düzey rütbedeki askerlerin dahi örgüt imamına olan itaatini gözler önüne seren tespitler şöyle: “Şüpheli, mahrem ağabey denilen şahsa bağlı ve bu şahsın denetimi altında. Gel dendiği zaman geldiği, git dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşi ile bağdaşmayacak, askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında bulunduğu, örgüt hiyerarşisi altında denilenleri yaptığı, özel hayatını ilgilendiren tüm bilgilerin bu kişilerin kontrolünde bulunduğu anlaşılmıştır.”