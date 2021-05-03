Gel deyince gelmiş git deyince gitmiş

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.



“FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmalarının yapıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ilişkin sorulan soruya verdiği cevap tepki çekti.



“Size de sert eleştiriler var. Mesela, Fetullahçı örgütün ve kumpas dönemlerinin en başta gelen mimarlarından Taraf denen gazete bozuntusunun yönetmeni Ahmet Altan, ve yine o Fetullahçı örgüte hizmet eden Nazlı Ilıcak'a neden sahip çıkma gereği duydunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” demekle yetindi.



Sunucunun, “Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise CHP lideri, “Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar?” yanıtını verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay sonra Adana mitinginde FETÖ'den hüküm giymiş Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ı CHP'lilere alkışlatmıştı.

