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ANKARA

Gel deyince gelmiş git deyince gitmiş

Emekli Tuğgeneral Celalettin Çoban hakkında 15 yıla kadar hapis istenen iddianamede dikkat çeken tespitler yer aldı. FETÖ’cü mahrem imamın sözünden çıkmayan Çoban’ın, “gel dendiği zaman geldiği, git dendiği zaman gittiği” vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gel deyince gelmiş git deyince gitmiş
Celalettin Çoban

ABDULLAH SARİCA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ankesörlü telefon ve operasyonel hat soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy, Celalettin Çoban ve Nuri Cankıymaz ile mahrem imam Yaşar Özdemir hakkında gözaltı kararı verdi. Atasoy, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, Çoban hakkında “konutu terk etmeme” adli kontrol hükmü uygulandı. Firari Cankıymaz ise Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı ve hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
OYNAT 01:12
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

“FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmalarının yapıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ilişkin sorulan soruya verdiği cevap tepki çekti.

“Size de sert eleştiriler var. Mesela, Fetullahçı örgütün ve kumpas dönemlerinin en başta gelen mimarlarından Taraf denen gazete bozuntusunun yönetmeni Ahmet Altan, ve yine o Fetullahçı örgüte hizmet eden Nazlı Ilıcak'a neden sahip çıkma gereği duydunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” demekle yetindi.

Sunucunun, “Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise CHP lideri, “Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar?” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay sonra Adana mitinginde FETÖ'den hüküm giymiş Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ı CHP'lilere alkışlatmıştı.

CANKIYMAZ İLE AYNI İMAMA BAĞLI

  • Başsavcılık, eski MSB Milli Mayın Faaliyeti Merkezi Başkanı emekli Tuğgeneral Çoban hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Çoban’ın operasyonel hat ve ankesörlü hatlarla firari mahrem imam Mustafa Serdar Sivri’yle bağlantı kurduğu belirtildi. Cankıymaz’ın da aynı mahrem imama bağlı olduğu kaydedildi. Çoban’ın HTS verilerinin incelenmesi sonucunda şahsi hattı ve operasyonel hattının birlikte baz verdiğinin, operasyonel hat üzerinden diğer şüphelilerle görüşmeler yaptığının tespit edildiği ifade edildi.

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ATAMA LİSTESİNDE İSMİ VAR

Sanık Çoban’ın ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı hatırlatıldı. Çoban’ın, darbecilerin sözde “sıkıyönetim atama listesinde” Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı gibi kritik bir göreve atamasının yapıldığı vurgulanan iddianamede, “Buradan da anlaşılacağı üzere FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem yapılanma içerisinde aktif bir şekilde görev almıştır” tespiti yapıldı.

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PAŞA AMA SİVİLİN EMRİ ALTINDA

  • Savcı, iddianamenin değerlendirme kısmında dikkat çeken tespitlerde bulundu. Üst düzey rütbedeki askerlerin dahi örgüt imamına olan itaatini gözler önüne seren tespitler şöyle: “Şüpheli, mahrem ağabey denilen şahsa bağlı ve bu şahsın denetimi altında. Gel dendiği zaman geldiği, git dendiği zaman gittiği, mesleki tecrübesi ve askeri hiyerarşi ile bağdaşmayacak, askerlik görevi süresince en çok dikkat edeceği şey olan hiyerarşi bağlılığına aykırı olacak şekilde mahrem imam denilen şahsın kontrolü altında bulunduğu, örgüt hiyerarşisi altında denilenleri yaptığı, özel hayatını ilgilendiren tüm bilgilerin bu kişilerin kontrolünde bulunduğu anlaşılmıştır.”
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