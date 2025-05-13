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Gelenek ailede başlar

Gelenek ailede başlar

04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan

Dünya Etnospor Birliği tarafından 22-25 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 7. Etnospor Kültür Festivali'nin tanıtım toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki toplantıda konuşan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, “Festivalimizin bu yılki temasını, 2025 aile yılı ilan edildiği için "Gelenek ailede başlar." olarak ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.


TOPLUMUN BELLEĞİ

Geleneği, bir toplumun belleği olarak işaret eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bu belleğin taşıyıcısı da ailedir. Nesilden nesile, kültürlerin, geleneklerin, adetlerin, değerlerin aktarılmasını konuştuğumuzda bu aktarmanın tamamen ailede gerçekleştiğini biliyoruz. Aile adeta hafıza çekirdeği gibidir. Bazen toprak altına çekirdek içinde hatıralar gömerler ki yüzyıllar sonra bulunsun ve geleceğe anı kalsın. Bunu aslında aile yapar. Güçlü bir millet ancak köklerine sahip çıkarak güçlenir. Köklerinden habersiz olan bir milletin geleceğe güvenle yürüyebileceğini konuşmak beyhudedir.”


OKÇULUKTAN MANGALAYA

Festivalin 20 farklı ülkeden 1000'in üzerinde sporcu, sanatçı ve kültür insanının katılımıyla gerçekleşeceğini hatırlatan Erdoğan, “Özbekistan, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Litvanya, Rusya, Belarus, İtalya ve Katar’da icra edilen çeşitli geleneksel sporlar ve oyunlar ilk defa 7. Etnospor Kültür Festivali vesilesiyle katılımcılarla buluşacak. Okçuluktan atlı ciride, yağlı güreşten mangalaya kadar birçok spor ziyaretçilerle buluşacak. Azerbaycan’dan gelerek festivalimize renk katan Karabağ atları, bu yıl da izleyenlerle buluşacak” diye konuştu.


Gazze’nin çocuklarının da oynamaya hakkı var

Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacaklarını dile getiren Erdoğan, “Gazze'deki çocukları unutmayacağız. Filistin topraklarında insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında sessiz kalmayacağız. 'Oynamak her çocuğun hakkıdır' ilkesiyle bu alanda da parantez açmaya çalışacağız” dedi. Festival alanında dayanışma obası da kuracaklarını vurgulayan Erdoğan, “Çocuklarımız dünyada neler olup bittiğinden de haberdar olmuş olacak” dedi.


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