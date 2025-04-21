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Yedinci Etnospor Forumu sona erdi: Geleneksel Türk okçuluğuna ödül

Yedinci Etnospor Forumu sona erdi: Geleneksel Türk okçuluğuna ödül

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan ödül aldı.
Geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan ödül aldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu, ödül töreni ile sona erdi. Forumda, geleneksel Türk okçuluğu bir kez daha öne çıktı. Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan Ayşegül Demirbağ Çalışkan'a ödül verildi.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'nda geleneksel Türk okçuluğu bir kez daha gururlandırdı. ‘Geleneksel Sporların İhyası’ parolasıyla 75 ülkeden katılımcılarla gerçekleştirilen 7. Etnospor Forumu dün ödül töreniyle sona erdi. Törende Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda geleneksel okçuluk branşında altın madalya kazanan milli sporcu Ayşegül Demirbağ Çalışkan ödül aldı.


FARKLI KÜLTÜRLER BİR ARADA

Forumun kapanış konuşmasını yapan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Bir kez daha görüyoruz ki dünya hızla değişiyor olsa da köklerimize olan bağımız sarsılmaz, insanlığa yeni umut ve yön sunacak kadar güçlü. Bu forumdaki her tartışma ve fikir alışverişi, kültürlerin bir araya gelmesini ve dünyanın dört bir yanından gelen değerli katılımcıların paylaştığı bir gelecek vizyonunu bir kez daha güçlendirdi” değerlendirmesini yaptı.


GEÇMİŞ OLMADAN GELECEK OLMAZ

Etnospor kültürünün misyonu hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “İnsanlık şu anda kişisel çıkarlar etrafında şekillenen bir yaşam tarzının yıkıcı sonuçlarını deneyimliyor. Kimlikler kayboluyor. Toplumlar temel köklerini kaybediyor. Böyle zamanlarda, mirasımızla beslenen bir gelecek inşa etmeye çalışmalıyız. Ayrıca, yalnızca değerlerini bilen, yaşayan ve benimseyen toplumların ayakta kalabileceğini de kabul ediyoruz. Geçmiş olmadan gelecek yoktur. Okçulukta dediğimiz gibi önce geri çekmeden ileri bir ok atamazsınız. Etnospor kültürünün misyonu tam olarak budur.” Geleneksel spor ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Gerçekten de burada açıklanan her fikir, geleneğimizle geleceğe doğru yürümeye kararlı olduğumuzu dünyaya teyit ediyor. Geleneksel sporların ve oyunların geçmişin kalıntıları olmadığını, aksine insanlığın geleceği için bir umut kaynağı olduğunu gördük” dedi.


#7. Etnospor Forumu
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