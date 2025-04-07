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Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon ABD'de açılıyor

Okçuluk Dünya Kupası'nda sezon ABD'de açılıyor

09:397/04/2025, Monday
AA
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Samsun'da gerçekleşen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.
Samsun'da gerçekleşen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli okçu Mete Gazoz, Klasik Yay Erkekler Bireyselde ikinci olarak gümüş madalya kazanmıştı.

2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, yarın ABD'de başlayacak.

Florida eyaletinde 8-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda, klasik yay kategorisinde 8 milli sporcu mücadele edecek.


Teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Dünya Kupası'nın ilk ayağına katılacak milli okçular şunlar:


Erkekler:
Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Toprak Türker, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Kadınlar:
Elif Berra Gökkır, Zeynep Köse, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
#Okçuluk Dünya Kupası
#ABD
#Okçuluk

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