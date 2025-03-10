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Genç hafıza camide saldırı

Genç hafıza camide saldırı

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hamza Türkoğlu, Mehmet Türkoğlu.
Hamza Türkoğlu, Mehmet Türkoğlu.

Sivas’ta yaşayan hafızlık öğrencisi Muhammet Hamza Türkoğlu (13), mukabele okumak için gittiği Büyük Cami’de darp edildi. Saldırgan İbrahim Ethem Aydın’ın küfür ve fiili saldırısına maruz kalan Türkoğlu’nu cami cemaati kurtardı.

Sivas’ta genç bir hafız, okul sonrası Kur’an okumak için gittiği camide darp edildi. Olay önceki gün Şarkışla ilçesi Büyük Cami’de meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Hamza Türkoğlu (13), Kur’an okumak için camiye gitti. Cami içerisinde İbrahim Ethem Aydın, ‘Ne bakıyorsun?’ dedikten sonra genci darp etti. Olay, caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Cami cemaatinin müdahalesiyle olay sakinleştirildi.

Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi

TÜRKÜ SÖYLÜYORDU

Olayı anlatan Muhammet Hamza Türkoğlu, “Camiye girdim ve oturdum. Beni darp eden adam caminin içinde bağırarak türkü söylüyordu. Ben kalktım ve montumu asmaya gittim. Telefondan bir şey açmış onu dinliyordu. ‘Sen ne bakıyorsun?’ dedi. Sonra oturduğu yerden kalktı ve boğazımı sıkarak bana tekme attı” diye konuştu. Türkoğlu, adamın elinden cami cemaati sayesinde kurtulduğunu ifade etti.

ŞİKAYETÇİ OLDUK

Baba Mehmet Türkoğlu ise darp eden kişiden şikayetçi olduklarını ifade etti. Türkoğlu, “Darp edilen kişi benim hem oğlum hem de hafızlık öğrencim. Hafızlık Kur’an kursu olarak öğrencilerimizi Ramazan ayında mukabele okumak üzere görevlendirdik. Oğlum camiye mukabele okumak için gittiğinde bir şahıs, oğluma küfürler edip, darp etti. Darp raporu aldık.” ifadelerini kullandı.



#Saldırı
#Cami
#Hafız

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