Gençler Wattpad’de zehirleniyor

Popüler kitap okuma ve yazma uygulaması Wattpad’de, ateizm, LGBTİ+, pedofili ve ensest temalı müstehcen içerikler hiçbir filtreleme ve yaş unsuru gözetilmeksizin gençlere sunuluyor. Bundan dolayı da ebeveynlerin tepkisini çekiyor. Fenomen isimlerin kitap içeriklerinin kapaklarında yer almasıyla geniş bir kitleye ulaşan kitaplar, edebi ve ahlaki bir katkı sunmaktan ziyade kültürel bir yozlaşma oluşturuyor.

AİLELERİNDEN SOĞUTUYORLAR

Yeni Şafak’a konuşan Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Aydemir ise fenomenlerin sunduğu hayat tarzlarının gerçeklik algısından oldukça uzak olduğunu belirterek gençlerin gerçek dışı beklentilere girerek öz güvenlerinde düşüş ve ailelerinden memnuniyetsizlik yaşamalarına sebep olacağını ifade ediyor.

İTHAL FİKİRLER, SORUNLU ZİHİNLER

75 milyondan fazla hikaye bulunan Kanada menşeli Wattpad’in, “Cinsiyetçilik ve ötekileştirme temalı içeriklerle çocukların cinsiyet kimliklerini ve rollerini keşfetmelerini zorlaştırdığını” dile getiren Aydemir, çocuklarının dijital aktivitelerinin ailelerce kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

UZMAN DESTEĞİ GEREKEBİLİR

Ailelerin, çocukların internette geçirdiği süreyi, site ziyaretlerini, okudukları kitapların içeriklerini denetlenmesini tavsiye eden Aydemir, güvenli internet kullanımı hakkında çocukların bilinçlendirilmesi ve gördükleri her şeyin doğru olmadığına dair farkındalık kazandırılması gerektiğini söyledi.

Aileler uyanık olmalı

Dijital içerik üreticisi Orhan Toker, zararlı içerikler bulunduran bu hikayelerin popülerleştikçe kitap olarak basıldığını ve ailelerin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Toker, "Bu sapkın kitaplar ne yazık ki kitap fuarlarında satılıyor. Aileler uyanık olmalı. Çocukların elinde tablet var. 'Ne yapıyorsun?' diye soruyor ebeveyn, çocuk, 'Kitap okuyorum' diyor. Oysa anne, baba alıp çocuğun okuduğu içeriğe bir bakmalı. Çocuklarınızla sohbet edin. Okuduklarını, dinlediklerini paylaşın” tavsiyesinde bulundu.



