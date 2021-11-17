Gündem CHP Genel Merkezinde FETÖye teminat
ANKARA

CHP Genel Merkezi'nde FETÖ'ye teminat

15 Temmuz sonrasında KHK ile ihraç edilenleri yeniden kamuya alma sözü veren CHP bir adım daha attı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yüksel Taşkın, tutuklu askeri öğrencilerin ailelerini CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Basın kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medyadan duyurdu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
GENEL MERKEZ’DE FETÖ’YE TEMiNAT
Tutuklu askeri öğrencilerin aileleri CHP Genel Merkezi’nde ağırlandı.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’cüleri devletten temizlemek için çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) “sivil darbe” olarak niteleyen CHP, kamudan ihraç edilenlerle toplantılar düzenleyip yeniden yargılama sözü veriyor.

“ADALET” İSTEDİLER

CHP Genel Başkan Yardımcıları son olarak geçtiğimiz hafta Konya’da KHK’lılarla buluştu. KHK’lılarla yaptıkları toplantıları raporlaştıran CHP’den yeni bir hamle daha geldi.

CHP, şimdi de tutuklu askeri öğrencilerin aileleriyle buluştu. Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve KHK ile ihraç edilen Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, genel merkezde tutuklu askeri öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıyı Karaca sosyal medya hesabından, “Genel Başkan Yardımcımız Yüksel Taşkın’la birlikte, tutuklu kursiyer ve askeri öğrenci ailelerinin adil yargılanma hakkı, adalet taleplerini dinledik” mesajıyla duyurdu.

CHP’den KHK raporu
GÜNDEM
CHP’den KHK raporu

CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı
GÜNDEM
CHP’den FETÖ’ye KHK teminatı
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