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POLİTİKA

Gerekirse tek başımıza kurarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgede bir oyalama taktiğiyle karşılaşmamız durumunda bu alanı fiilen oluşturma kabiliyetine sahip olduğumuzu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Sözcü Kalın, Külliye’de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 saat 30 dakika süreyle yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunarak gazetecilerin sorularına cevapladı.

GECİKMEYE İZİN YOK

Sözcü Kalın’ın açıklamalarında satır başları şöyle: Münbiç’tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz. Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız. Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, ‘güvenli bölge’ terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.

SESSİZLİK MANİDAR

Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil. Terör örgütü ile iltisaklı siyasi yapıların, bunların sözcülerinin, STK adı altında faaliyet gösteren yapıların bu konudaki sessizliği de son derece manidar. Bunlara destek veren, bunlarla ittifak kuran çeşitli çevrelerin, bu konuda tabiri mazur görün üç maymunu oynaması da son derece manidar. Bunları sadece biz değil, bütün millet not ediyor.

Biz F-35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye’yi o programdan çıkartmak o kadar kolay bir şey değil, bunun çok ciddi sonuçları olur. Önünde sonunda bir şekilde bu krizin aşılacağına inanıyoruz.

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