Geri vites hayat kurtardı

Denizli’de yağışla birlikte kayganlaşan yolda sürüklenmeye başlayan tırın karıştığı kazada faciadan dönüldü. Üzerine doğru gelen tırı fark eden sürücü, son anda yaptığı geri vites manevrası sayesinde ölümden kıl payı kurtuldu.

Kaza, dün öğleden sonra Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya’dan Denizli istikametine seyir halinde olan tır, Cankurtaran rampasından inişine devam ettiği sırada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna doğru sürüklenmeye başladı.

Yaptığı manevra hayatını kaybetti

O esnada istasyonun yanındaki tali yoldan karşıya geçmek için bekleyen otomobil sürücüsü Ruhi Sevim, üzerine doğru sürüklenerek gelmekte olan turu fark etti. Soğukkanlı bir refleksle otomobili geri vitese takarak manevra yapan Ruhi Sevim, son anda yaptığı hamle sayesinde tırın altında kalmaktan kurtuldu.

Sürünün ölümden saniyelerle kurtulduğu kazada, otomobile çarpmadan sürüklenemeye devam eden tır, yolun kenarındaki bankete hızla çarptıktan sonra istasyona metreler kala durabildi. Yaşanan korku dolu anlar, istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan tırın sürüklendiği, otomobilin geri vites yaparak ezilmekten son anda kurtulduğu ve istasyonunda kazaya şahit olanların panik dolu anları yer aldı.

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FOTOĞRAF 11 Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı. Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu. Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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