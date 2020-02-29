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POLİTİKA

Gerilimden Rusya sorumlu

Suriye’nin İdlib bölgesinde 33 Türk askerinin hava saldırısıyla şehit edilmesinin ardından dünya basını gerilimden Rusya’yı sorumlu tuttu. Rus uçaklarının son haftalarda bölgede saldırılar düzenlediğine dikkat çeken haberlerde, Türkiye’nin İdlib’de insani krizi ve mülteci akınını önlemeye çalıştığı belirtildi. Basın kuruluşları, krizin büyüyebileceğine işaret ederken, Türkiye’nin mültecileri engellememe kararını da manşetlerine taşıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vladimir Putin
Vladimir Putin

İdlib’te Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması uluslararası medyada son dakika olarak geçti ve manşetlerde yer buldu. Dünya basını 33 Mehmetçiğin Rusya destekli Esad rejimi uçakları tarafından şehit edilmesinin ardından İdlib’te Türkiye ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanmasına ilişkin duyulan endişeyi ve Türkiye’nin mültecilerin Avrupa’ya geçişine daha fazla engel olamayacağına ilişkin açıklamasını öne çıkardı. Amerikan New York Times gazetesi “Türk ordusu, Suriye’nin kuzeybatısındaki hava saldırısında büyük kayıp yaşadı. Bu saldırı Suriye’deki savaşın seyrini değiştirebilir.” değerlendirmesini yaparken, saldırıya ilişkin “Türk yetkililer saldırının Suriye hükümetine bağlı birlikler tarafından gerçekleştiğini söyledi, ama son haftalarda bölgede hava saldırıları düzenleyen taraf Rus savaş uçaklarıydı.” yorumunu yaptı.

The New York Times

TOPYEKUN ÇATIŞMA ENDİŞESİ

İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi, İdlib’De son bir ayda 43 Türk askerinin şehit olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin Esad rejimine ay sonuna kadar mühlet verdiğini hatırlatan gazete, “Saldırı, Türkiye’yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Erdoğan, Esad birliklerinin bölgeden çekilmesi için Şubat ayı sonuna kadar süre tanıdı ve çekilmemeleri durumunda Türkiye’nin zorla birlikleri bölgeden uzaklaştıracağı tehdidinde bulundu.” ifadelerini kullandı. Gazete, Türkiye’nin İdlib’de insani krizi ve mülteci akınını önlemeye yönelik politikasına da vurgu yaptı.

NATO VURGUSU

Bild gazetesi

Financial Times (FT) ile birlikte Alman Bild gazetesi de saldırı sonrası NATO’nun gündeme geldiğine işaret etti. Türkiye, Nato üyesi müttefiklerinden destek çağrısını yineleyecektir. Şimdiye kadar hiçbir Nato üyesi 5. Maddenin resmi olarak devreye girmesi için görüşmelerde bulunmadı.” Bild gazetesi de saldırı sonrası Türkiye’nin NATO’yu acil toplantıya çağırmasını öne çıkardı.

GÖRÜŞMELER SONUÇ DOĞURMADI

Fransız Le Monde gazetesi de İdlib’deki son saldırının Türkiye ile Rusya arasında çatlağı derinleştirebileceğini iddia etti. Gazete, “Bombardımanlar Ankara ile Moskova’nın arasını açma riski doğuruyor. Rus ve Türk yetkililer arasındaki yeni tur görüşmeler Perşembe günü Ankara’da gerçekleşti, sonucuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şam, Rusya’nın hava desteğiyle 2019 Aralık ayında İdlib’in geri alınması için operasyon başlattı. Son haftalarda rejim ve müttefiki Rusya, Türkiye sınırındaki birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdi.”

MÜLTECİ KORKUSU

  • Öte yandan Akdeniz’de düzensiz mülteci meselesinin derinden etkilediği iki ülke İtalya ve Yunanistan’da medya, Türkiye’nin mültecileri önlememe kararını öne çıkardı. İtalyan La Repubblica gazetesi, “Krizdeki tırmanma, Erdoğan’ı karşı hareket hazırlığı için dün gece güvenlik zirvesiRusye Avrupa’ya doğru yeni bir (göçmen) hareketine yeşil ışık yakmak şeklinde.” değerlendirmesini yaptı. Yunan basını Genelkurmay Başkanı’nın Meriç sınırına, Denizcilik Bakanı’nın da Midilli’ye gitmeye hazırlandığını duyurdu. “Türkiye kapıları açtı”, “Suriyeli mülteciler ülkemize geliyor” başlıklarını kullanan Yunan medyası, ilk 300 mültecini sınırlardan geçtiğini duyurdu.

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